慘！洋基傷兵一籮筐　白花8500萬比4球團隊薪還多

▲史丹頓進10天傷兵名單。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基開幕系列戰輸給上季墊底的金鶯隊，現在又出現棘手的傷兵問題，主砲「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）因為左手二頭肌拉傷，被放入10天傷兵名單，而三壘手安杜哈爾（Miguel Andujar）也因為肩膀傷勢高掛免戰牌，洋基陣中瞬間少了兩名先發大將。

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史丹頓在日前打擊時不慎拉傷左手二頭肌，根據總教練布恩（Aaron Boone）的說法，經過隊醫檢查後被診斷出一級拉傷，先放入10天傷兵名單觀察狀況。球團也從3A拉上佛雷澤（Clint Frazier）頂替外野空缺。

24歲內野手安杜哈爾在金鶯系列戰，因一次守備撲接傷及肩膀，詳細的傷勢情況還有待評估，但他也同樣被放入10天傷兵名單。據《ESPN》報導，洋基也從3A拉上工具人韋德（Tyler Wade）。

洋基開季就遭遇嚴重的傷兵問題，除了史丹頓和安杜哈爾外，外野手希克斯（Aaron Hicks）、艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）、先發沙巴西亞（CC Sabathia）、史華連諾（Luis Severino）、後援貝坦西斯（Dellin Betances）等都因為傷勢無法出賽，這些傷兵總計年薪累積8500萬美元，高於4支大聯盟球隊的團隊薪資。

▲洋基三壘手安杜哈爾也受傷。（圖／達志影像／美聯社）



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