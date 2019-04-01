說好的重振雄風？　2300萬美元「鋸砲」戴維斯開季6打數0安

▲戴維斯（Chris Davis）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

昔日2屆全壘打王淪為「最貴板凳」，戴維斯（Chris Davis）本季仍沒走出低潮，開幕戰連吞3K後被降為板凳，1日重回先發但仍是3-0，至今6打數0安打僅獲得1次保送，OPS是慘不忍睹的.143。

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曾經在2013年敲出53轟、2015年47轟拿下兩屆全壘打王，戴維斯在2016年與金鶯續約7年1.61億、年均2300萬美元大合約後，成績直線下滑，從「巨砲」變成「鋸砲」，上季打擊三圍.168/.243/.296作收，還吞下192次三振，歷史符合502個打席的球員中，戴維斯寫下歷史最差單季打擊率紀錄。

儘管休賽期向球迷信心喊話，今年會重振雄風，但開季3場比賽仍然毫無起色。開幕戰面對洋基連吞3K之後，隔天被總教練海德（Brandon Hyde）降為板凳，1日出賽4個打席雖然沒被三振且獲得一次保送，但安打數仍然掛0，總計2場比賽6打數，打擊三圍.000/.143/.000。

反觀去年國聯MVP得主，釀酒人強打耶里奇（Christian Yelich）創下歷史第6位開季前4場開轟紀錄，2013年曾經創下相同紀錄的戴維斯處境更加難堪。