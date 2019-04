兩隊5轟瘋狂打擊大戰　小熊「再見暴投」10比11輸遊騎兵

▲遊騎兵靠著小熊的再見暴投,11比10拿下勝利。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

小熊與遊騎兵苦戰到最後一刻,9局10比10平手,1人出局三壘有人,後援投手史卓普(Pedro Strop)卻在這關鍵時刻投出「再見暴投」,把勝利拱手讓給主場球迷,遊騎兵總教練伍德沃德(Chris Woodward)直呼,「不可思議!」

阿靈頓球場(Globe Life Park in Arlington)1日進行了一場瘋狂打擊大戰,次局舒瓦柏(Kyle Schwarber)陽春砲幫助小熊先馳得點,3局小熊連續4支安打再下2分,4局更是擴大到4比0領先。

遊騎兵4局下半展開反攻,1出局一、三壘有人之際,卡布雷拉(Asdrubal Cabrera)高飛犧牲打攻下第1分,連續兩次保送攻佔滿壘,狄薛爾茲(Delino DeShields)補上生涯首發滿貫砲一舉5比4超前。

One Delino DeShields grand slam and the #Rangers turn a three-run deficit into a one-run lead. pic.twitter.com/UiZn3tZqLE