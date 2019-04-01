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兩隊5轟瘋狂打擊大戰　小熊「再見暴投」10比11輸遊騎兵

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▲▼遊騎兵，卡布雷拉（Asdrubal Cabrera）。（圖／達志影像／美聯社）

▲遊騎兵靠著小熊的再見暴投，11比10拿下勝利。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

小熊與遊騎兵苦戰到最後一刻，9局10比10平手，1人出局三壘有人，後援投手史卓普（Pedro Strop）卻在這關鍵時刻投出「再見暴投」，把勝利拱手讓給主場球迷，遊騎兵總教練伍德沃德（Chris Woodward）直呼，「不可思議！」

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阿靈頓球場（Globe Life Park in Arlington）1日進行了一場瘋狂打擊大戰，次局舒瓦柏（Kyle Schwarber）陽春砲幫助小熊先馳得點，3局小熊連續4支安打再下2分，4局更是擴大到4比0領先。

遊騎兵4局下半展開反攻，1出局一、三壘有人之際，卡布雷拉（Asdrubal Cabrera）高飛犧牲打攻下第1分，連續兩次保送攻佔滿壘，狄薛爾茲（Delino DeShields）補上生涯首發滿貫砲一舉5比4超前。

雖然遊騎兵也無法守住領先6局又掉了4分，但6、7兩局又敲了5分回來10比8超前，8局小熊靠著瑞佐（Anthony Rizzo）陽春砲以及戴斯卡索（Daniel Descalso）適時安打追平比數。兩隊一共敲出5發全壘打，小熊先發投手漢默斯（Cole Hamels）5局掉5分、遊騎兵的林恩（Lance Lynn）則是5.2局狂炸7分。

結果9局下半1人出局三人有人之際，史卓普卻出現關鍵暴投，提前的「挖地瓜」讓球直接彈飛超過捕手，蓋洛（Joey Gallo）奔回本壘，遊騎兵11比10拿下這場勝利。

「實在太不可思議了，」遊騎兵新任總教練伍德沃德賽後說道，「一下領先、一下落後，還好打線今天都有一定的火力，這真的很了不起，大家都能感受得到，我們永遠不放棄。就算大幅落後也沒關係，永不放棄已經成為我們的信念，這是一場好比賽。」

遊騎兵拿下此役之後戰績來到2勝1敗，雖然只是開季的小樣本，但這已經是自2017年9月以來，球隊首次勝率高於.500，至於上一次開季2勝1敗，要追朔到2014年。

關鍵字： 小熊遊騎兵史卓普狄薛爾茲
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