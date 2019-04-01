藍鳥新秀索頓初登板5局8K　無保送無失分史上第二人

▲藍鳥新秀投手索頓（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

藍鳥1日出戰老虎，25歲新秀投手索頓（Trent Thornton）初登板主投5局飆出8次三振，繳出0失分、0保送只被敲出2安的優異表現，藍鳥於延長賽11局以3比4敗給老虎，索頓雖無關勝負，但他此役投球表現也成為大聯盟史上第二位，生涯初登板至少投出8次三振，0失分、0保送且只被敲2支安打以下的球員。

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索頓1局登板面對首名打者雖被擊出安打，但隨後就連續三振三名老虎打者，並以5球就三振老虎強打卡布雷拉（Miguel Cabrera），他於6局雖再度被擊出安打但未掉分，隨後就退場休息。

索頓此役登板5局送出8K，只被敲出2安且0失分、0保送，藍鳥終場雖以3比4不敵老虎，但索頓投球表現也讓他成為大聯盟史上第二位生涯初登板5局就送出8K、0失分、0保送且只被敲出2安的球員。根據藍鳥記者奇森罕（Gregor Chisholm）報導，第一位初登板就有此成績的球員是海盜投手金漢（Nick Kingham），他於去年初登板對戰紅雀7局送出9K，繳出0保送、0失分，只被擊出1安成績。

.@Trent_Thornton1's first 4 @MLB outs: Strikeout, Strikeout, Strikeout, Strikeout.



You're a big leaguer now, kid! pic.twitter.com/ZMJHknBKvL — Toronto Blue Jays (@BlueJays) 2019年3月31日

▲索頓生涯初登板表現驚艷

索頓春訓就受藍鳥重用，出賽7場有一次先發，主投15局送出16次三振共被擊出13支安打含一發全壘打，繳出4.80防禦率，藍鳥本將他安排於3A出發，由於投手傷兵成群而將索頓拉入開季名單。

索頓賽後表示，「自4歲開始我就夢想站上大聯盟，能來到這裡，證明我屬於這裡，特別是在家人到場下讓這時刻變得很特別。」

索頓隊友一壘手泰利茲（Rowdy Tellez）表示，「我記得我第一次被叫上大聯盟的時候好像昏了過去一樣，我當時甚至不記得我任何一次的打擊過程，但是索頓看起來冷靜的像10年老將一樣，他完成他所有的投球，希望他能持續這樣的表現。」