運動雲

> >

道奇貝林格4轟開季大聯盟最多　波洛克打點修理前東家

ETtoday運動雲

▲道奇班林格（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇貝林格今季轟出4發全壘打領先大聯盟（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

道奇1日繼續迎戰響尾蛇，道奇貝林格（Cody Bellinger）於3局下擊出陽春砲並列今年大聯盟開季最多的4轟，響尾蛇4局灌入7分，道奇於8局下落後2分展開反攻，道奇新同學波洛克（A.J. Pollock）敲出2分打點安打將分差追平，隨後道奇靠犧牲打跑回逆轉分，終場道奇就以8比7逆轉響尾蛇，道奇開季對戰響尾蛇4連戰拿下3勝。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

道奇前新人王貝林格前3戰共轟下3轟，此役他於局下再度開轟，個人開季全壘打數也達到4支並列大聯盟最多，但響尾蛇於4局狂敲3安1轟灌進7分，道奇也以3分落後。

▲貝林格敲出開季第4轟

4局道奇追回一分，8局道奇攻佔二、三壘，道奇波洛克面對老東家響尾蛇隊友日籍投手平野佳壽投出1好1壞時敲出一壘車布邊2分打點安打將比分追平，莫西（Max Muncy）隨後擊出高飛犧牲打讓波洛克跑回超前分，道奇9局推出守護神簡森（Kenley Jansen），他15球送出1K，其餘2名打者則靠隊友接殺，道奇終場以1分險勝響尾蛇，簡森也拿下本季首次救援成功。

▲道奇8局展開反攻，波洛克擊出追平分

波洛克賽後表示，他面對平野佳壽擊出的安打其實是運氣好，他認為平野的球速很快讓他分心，「我一直覺得他的球很快，讓我一直無法集中精神，能敲安很棒，但有點運氣成份，因為那球不是我最好的揮棒狀態。」

道奇今年與前響尾蛇外野手波洛克簽下4年5500萬美元合約，他曾於2015年入選明星賽，上季可繳出轟出21支全壘打和65分打點，還有13次盜壘。他今年效力道奇開季17打席擊出7安含1轟，打擊三圍達.412/.500/.706。

▼道奇外野手波洛克（圖／路透）

▲▼道奇外野手波洛克（A.J. Pollock）（圖／路透）

關鍵字： MLB道奇響尾蛇貝林格波拉克
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

03_31 Lamigo vs 統一 三局下，抓到啦！翁瑋均漂亮牽制，抓到離壘過遠的陳傑憲出局

熱門新聞

CBA／林志傑拼老命轟27分逃過橫掃　主場球迷狂呼MVP

北海道直擊／看的不是王柏融的安打　監督滿意最後打席

CBA／林志傑告別將至球迷狂喊MVP　高舉看板「謝謝隊長」

無緣生涯首救援　陳偉殷開季首戰表現不佳急退場

北海道直擊／真貨！王柏融展現價值登上日媒頭版　

北海道直擊／快看！監督隔空擊掌　王柏融笑開懷

讀者回應

﻿

最新新聞

1兄弟票房微成長　劉志威：戰績加恰恰

2羅斯後首人！杜克威廉森4戰飆104分

3陽建福還沒放棄！希望再投1年

4貝林格開轟道奇逆轉響尾蛇

5王柏融還在適應　陽建福驚日本投手

熱門新聞

1林志傑拼老命轟27分逃過橫掃

2大王安打其次　監督滿意最後打席

3林志傑告別將近球迷高呼MVP

4陳偉殷開季首戰挨長打急退場

5真貨！王柏融展現價值登日媒頭版

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

潘威倫暌違1年半勝投　統一9比6退桃猿奪4連勝！

03_31 富邦vs兄弟 六局上，中繼遭遇保送安打亂流來襲，黃恩賜揮別勝投

03/31 Lamigo vs 統一 賽後，曾公曾文誠與曾智偵、曾翊誠相談棒球生涯的點點滴滴

索沙8局失2分好投　富邦7比3退兄弟本季首勝開張

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366