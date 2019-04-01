道奇貝林格4轟開季大聯盟最多　波洛克打點修理前東家

▲道奇貝林格今季轟出4發全壘打領先大聯盟（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

道奇1日繼續迎戰響尾蛇，道奇貝林格（Cody Bellinger）於3局下擊出陽春砲並列今年大聯盟開季最多的4轟，響尾蛇4局灌入7分，道奇於8局下落後2分展開反攻，道奇新同學波洛克（A.J. Pollock）敲出2分打點安打將分差追平，隨後道奇靠犧牲打跑回逆轉分，終場道奇就以8比7逆轉響尾蛇，道奇開季對戰響尾蛇4連戰拿下3勝。

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道奇前新人王貝林格前3戰共轟下3轟，此役他於局下再度開轟，個人開季全壘打數也達到4支並列大聯盟最多，但響尾蛇於4局狂敲3安1轟灌進7分，道奇也以3分落後。

This is already @Cody_Bellinger's 4th homer of the season. pic.twitter.com/Xmf0OyJzsV — MLB (@MLB) 2019年3月31日

▲貝林格敲出開季第4轟

4局道奇追回一分，8局道奇攻佔二、三壘，道奇波洛克面對老東家響尾蛇隊友日籍投手平野佳壽投出1好1壞時敲出一壘車布邊2分打點安打將比分追平，莫西（Max Muncy）隨後擊出高飛犧牲打讓波洛克跑回超前分，道奇9局推出守護神簡森（Kenley Jansen），他15球送出1K，其餘2名打者則靠隊友接殺，道奇終場以1分險勝響尾蛇，簡森也拿下本季首次救援成功。

Call it a comeback. pic.twitter.com/KaA50uNXKQ — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2019年3月31日

▲道奇8局展開反攻，波洛克擊出追平分



波洛克賽後表示，他面對平野佳壽擊出的安打其實是運氣好，他認為平野的球速很快讓他分心，「我一直覺得他的球很快，讓我一直無法集中精神，能敲安很棒，但有點運氣成份，因為那球不是我最好的揮棒狀態。」

道奇今年與前響尾蛇外野手波洛克簽下4年5500萬美元合約，他曾於2015年入選明星賽，上季可繳出轟出21支全壘打和65分打點，還有13次盜壘。他今年效力道奇開季17打席擊出7安含1轟，打擊三圍達.412/.500/.706。

▼道奇外野手波洛克（圖／路透）