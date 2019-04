道奇貝林格4轟開季大聯盟最多　波洛克打點修理前東家

▲道奇貝林格今季轟出4發全壘打領先大聯盟(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

道奇1日繼續迎戰響尾蛇,道奇貝林格(Cody Bellinger)於3局下擊出陽春砲並列今年大聯盟開季最多的4轟,響尾蛇4局灌入7分,道奇於8局下落後2分展開反攻,道奇新同學波洛克(A.J. Pollock)敲出2分打點安打將分差追平,隨後道奇靠犧牲打跑回逆轉分,終場道奇就以8比7逆轉響尾蛇,道奇開季對戰響尾蛇4連戰拿下3勝。

道奇前新人王貝林格前3戰共轟下3轟,此役他於局下再度開轟,個人開季全壘打數也達到4支並列大聯盟最多,但響尾蛇於4局狂敲3安1轟灌進7分,道奇也以3分落後。

