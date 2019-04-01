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紅襪投手開季四戰遭水手打爆　馬丁尼茲千安無助

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▲▼紅襪，J.D. 馬丁尼茲（J.D. Martinez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪馬丁尼茲（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

紅襪去年打點王馬丁尼茲（JD Martinez）1日對戰水手達成生涯千安，他此役4局上擊出3分打點全壘打，此役3打席共敲1安1轟，貢獻4分打點，但紅襪3局下遭水手灌進7分，終場紅襪也以8比10敗給水手，紅襪開季4連戰對水手只收下1勝，紅襪投手群開季狀況不佳，防禦率寫下7.36也排名大聯盟倒數第5。

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馬丁尼茲前3場都有敲安貢獻打點，此役他1局就敲出1分打點安打，4局下又掃出3分砲完成千安，他此役貢獻4分打點，無奈紅襪投手波瑟羅（Rick Porcello）在3局3比2領先時遭水手捕手納瓦瑞茲（Omar Narvaez）轟出3分砲，水手更在隨後跑回4分，水手單局攻下7分取得巨大領先，紅襪6局與8局雖各跑回1分但仍無助取勝。

▲馬丁尼茲轟出3分砲達成生涯千安

紅襪此役先發投手波瑟羅（Rick Porcello）登板4.4局被敲9安丟掉4分吞下敗投，紅襪開季自王牌左投薩爾（Chris Sale）狂掉7分創下生涯新高失分後，紅襪投手防禦率就直直飆升，4場對戰水手雖有40次三振排名大聯盟第4，但失分高達27分，排名大聯盟第3差，投手群防禦率寫下7.36也排名大聯盟倒數第5。

▲紅襪，波希洛（Rick Porcello）。（圖／達志影像／美聯社）

波瑟羅（Rick Porcello）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 紅襪馬丁尼茲MLB
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