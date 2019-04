紅襪投手開季四戰遭水手打爆　馬丁尼茲千安無助

▲紅襪馬丁尼茲(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

紅襪去年打點王馬丁尼茲(JD Martinez)1日對戰水手達成生涯千安,他此役4局上擊出3分打點全壘打,此役3打席共敲1安1轟,貢獻4分打點,但紅襪3局下遭水手灌進7分,終場紅襪也以8比10敗給水手,紅襪開季4連戰對水手只收下1勝,紅襪投手群開季狀況不佳,防禦率寫下7.36也排名大聯盟倒數第5。

馬丁尼茲前3場都有敲安貢獻打點,此役他1局就敲出1分打點安打,4局下又掃出3分砲完成千安,他此役貢獻4分打點,無奈紅襪投手波瑟羅(Rick Porcello)在3局3比2領先時遭水手捕手納瓦瑞茲(Omar Narvaez)轟出3分砲,水手更在隨後跑回4分,水手單局攻下7分取得巨大領先,紅襪6局與8局雖各跑回1分但仍無助取勝。

