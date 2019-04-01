日職／ 打破羅德便當魔咒　「壽司彈」連3戰轟：打折啦

▲羅德洋砲萊亞德（Brandon Laird）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

今年從日本火腿轉戰羅德海洋的「壽司彈」洋砲萊亞德（Brandon Laird）絲毫不受球團幫他推出「便當的魔咒」影響，開季連3戰開轟，成為火力重心。

羅德向來有「便當魔咒」，當球團推出球員專屬便當後，就會受傷或表現不佳，像是2017年角中勝也便當開賣後，馬上因拉傷下二軍，韓國帥哥投手李帶溵2016年的第2年球季，因便當魔咒一勝難求等不少例子。

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剛從火腿轉來的人氣洋將萊亞德，過去在火腿隊開轟後就會擺出握壽司手勢，他本人也相當喜歡壽司，所以羅德開季前就堆出壽司便當在主場販售，也讓球迷不免擔心他的表現會受便當魔咒所影響。

不過萊亞德開幕系列賽連3戰開轟，成為隊史首位締造這項紀錄的打者，第3戰對樂天從洋投手中再開轟，他說，「只是確實地打中球心而已。」

而羅德ZOZO球場的販賣部推出以壽司便當，開幕戰隔天也推出慶祝萊亞德開轟的活動，折價日圓100元，萊亞德說，「希望今年能多一點打折。」羅德去年留下團隊最少轟，僅78轟的紀錄，萊亞德前3戰表現讓羅德看見全壘打的希望。

▼萊亞德（Brandon Laird）第2戰開轟。（影／太平洋聯盟TV）