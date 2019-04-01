運動雲

> >

日職／ 打破羅德便當魔咒　「壽司彈」連3戰轟：打折啦

ETtoday運動雲

▲羅德洋砲萊亞德（Brandon Laird）。（圖／記者楊舒帆攝）

▲羅德洋砲萊亞德（Brandon Laird）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

今年從日本火腿轉戰羅德海洋的「壽司彈」洋砲萊亞德（Brandon Laird）絲毫不受球團幫他推出「便當的魔咒」影響，開季連3戰開轟，成為火力重心。

羅德向來有「便當魔咒」，當球團推出球員專屬便當後，就會受傷或表現不佳，像是2017年角中勝也便當開賣後，馬上因拉傷下二軍，韓國帥哥投手李帶溵2016年的第2年球季，因便當魔咒一勝難求等不少例子。

請繼續往下閱讀...

剛從火腿轉來的人氣洋將萊亞德，過去在火腿隊開轟後就會擺出握壽司手勢，他本人也相當喜歡壽司，所以羅德開季前就堆出壽司便當在主場販售，也讓球迷不免擔心他的表現會受便當魔咒所影響。

不過萊亞德開幕系列賽連3戰開轟，成為隊史首位締造這項紀錄的打者，第3戰對樂天從洋投手中再開轟，他說，「只是確實地打中球心而已。」

而羅德ZOZO球場的販賣部推出以壽司便當，開幕戰隔天也推出慶祝萊亞德開轟的活動，折價日圓100元，萊亞德說，「希望今年能多一點打折。」羅德去年留下團隊最少轟，僅78轟的紀錄，萊亞德前3戰表現讓羅德看見全壘打的希望。

▼萊亞德（Brandon Laird）第2戰開轟。（影／太平洋聯盟TV）

關鍵字： 羅德雷阿斗萊亞德壽司彈
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

熱門新聞

CBA／林志傑拼老命轟27分逃過橫掃　主場球迷狂呼MVP

CBA／林志傑告別將至球迷狂喊MVP　高舉看板「謝謝隊長」

北海道直擊／看得不是王柏融的安打　監督滿意最後打席

中職／強襲安打後暖心道歉！林益全站出口等李振昌

無緣生涯首救援　陳偉殷開季首戰表現不佳急退場

北海道直擊／快看！監督隔空擊掌　王柏融笑開懷

讀者回應

﻿

最新新聞

1菊池雄星5日戰白襪為父親拚首勝

2日職開幕王柏融、陽岱鋼引人注目

3打破便當魔咒　羅德壽司彈轟轟轟

4陳偉殷開季首戰挨長打急退場

5火腿11天客場之旅　大王對宋家豪

熱門新聞

1林志傑拼老命轟27分逃過橫掃

2林志傑告別將近球迷高呼MVP

3大王安打其次　監督滿意最後打席

4強襲安打！林益全站出口等李振昌道歉

5陳偉殷開季首戰挨長打急退場

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

潘威倫暌違1年半勝投　統一9比6退桃猿奪4連勝！

03_31 富邦vs兄弟 六局上，中繼遭遇保送安打亂流來襲，黃恩賜揮別勝投

03/31 Lamigo vs 統一 賽後，曾公曾文誠與曾智偵、曾翊誠相談棒球生涯的點點滴滴

索沙8局失2分好投　富邦7比3退兄弟本季首勝開張

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366