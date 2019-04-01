余晨逸400M飆46秒50躍居歷年第二　逼近陳傑全國紀錄

▲余晨逸（右）大馬賽400M奪金、楊隆翔銀牌 。（圖／田協提供）

記者謝孟儒／綜合報導

中華隊在馬來西亞大獎賽(1st Malaysian Open Grand Prix 2019)首日進帳了1金2銀2銅的好成績之後，31日包括跳高、男子100公尺項目都傳出捷報，其中男子400公尺決賽，跑在第八道的余晨逸跑出46秒50，不但創下個人最佳，更是躍居歷年第二，逼近陳傑的46秒35全國紀錄。

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余晨逸先是在去年12月全田賽男子400公尺決賽，跑出47秒79摘下金牌，接著在今年2月港都盃的47秒08為最佳成績，3月的青年盃跑出47秒65第一，不過並沒有達到亞錦賽達標的46秒53，而余晨逸31日在大馬大獎賽男子400公尺決賽，被排在第八道，但卻能一舉飆出46秒50，相當不容易。

這成績不但達標世大運參賽標準，也創下余晨逸個人最佳成績，距離跨欄一哥陳傑在2015年全運會所保持46秒35，只差0.15秒，可說是讓人相當振奮，不過此成績雖然達標亞錦，但已經超過報名時間，可惜無法加入參賽。另一位好手楊隆翔則是以46秒75成績緊追在後，獲得銀牌，更達到世大運參賽標準，楊隆翔最佳成績則是2017年全運會所保持的46秒58，原本是歷年第二，在這場被余晨逸超越取代。

馬來西亞大獎賽31日賽事，跳高決賽部分，蔡瀞瑢女子跳高決賽以1.78公尺獲得第一，向俊賢在男子跳高決賽跳出2.21公尺拿下第二、黃平諺則是以2.12公尺的成績獲得第三。男子200公尺決賽部分，小將魏泰陞跑出21秒00第一，達標世大運參賽標準，葉守博則是以21秒24拿下第三。

▼ 楊隆翔（左）、余晨逸兩人在400公尺項目上，都說是良性競爭。（圖／記者顏如玉攝）