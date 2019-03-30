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葛斯密特生涯第二度三響砲　開季前2戰轟三響締造紀錄

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▲紅雀「雀王」葛斯密特轟三響砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅雀「雀王」葛斯密特轟三響砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

本季轉戰紅雀的強打一壘手葛斯密特（Paul Goldschmidt）擺脫開幕戰3K低潮，很快用手中的球棒雪恥，讓球迷對他有深刻印象。30日紅雀與釀酒人之戰，他演出單場三響砲，成為大聯盟史上首位在開季前2戰完成三響砲的球員，終場紅雀以9比5擊敗釀酒人。

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此戰葛斯密特第一打席就為球隊貢獻，首局揮出兩分砲率隊取得2比0領先，接著第二發全壘打在6局上出現，這發陽春砲幫助球隊以5比4反超前，最後7局上轟出兩分全壘打幫助球隊擴大至8比4領先，這是他生涯第16度單場揮出兩支或以上的全壘打，也是繼去年卡本特（Matt Carpenter）之後，再次轟出三響砲的紅雀球員。

過去都在國聯打球的葛斯密特對於釀酒人主場並不陌生，而且可說是他最愛的球場之一，他生涯在釀酒人主場的打擊成績驚人，打擊三圍.407/.491/.780，在現役至少100打數的球員當中排名第一。

此戰雙方一共轟出5支全壘打，除了葛斯密特三響砲之外，釀酒人布朗（Ryan Braun）迎來本季首轟，耶里奇（Christian Yelich）則是擊出本季第2號全壘打，根據大聯盟報導，這是自1965年以來，首度兩隊靠著全壘打攻下9分。

葛斯密特在2011年首次登上大聯盟，至今8年生涯當中，連續6年入選國聯明星隊， 一共收穫3座金手套和4座銀棒獎，過去3個球季都獲得國聯MVP票選提名，每年都穩定繳出高水準的成績單，近5年平均148場出賽，讓紅雀在開季前捧上5年1.3億美元隊史最大合約與他達成續約。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 葛斯密特紅雀
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