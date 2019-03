葛斯密特生涯第二度三響砲　開季前2戰轟三響締造紀錄

▲紅雀「雀王」葛斯密特轟三響砲。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

本季轉戰紅雀的強打一壘手葛斯密特(Paul Goldschmidt)擺脫開幕戰3K低潮,很快用手中的球棒雪恥,讓球迷對他有深刻印象。30日紅雀與釀酒人之戰,他演出單場三響砲,成為大聯盟史上首位在開季前2戰完成三響砲的球員,終場紅雀以9比5擊敗釀酒人。

此戰葛斯密特第一打席就為球隊貢獻,首局揮出兩分砲率隊取得2比0領先,接著第二發全壘打在6局上出現,這發陽春砲幫助球隊以5比4反超前,最後7局上轟出兩分全壘打幫助球隊擴大至8比4領先,這是他生涯第16度單場揮出兩支或以上的全壘打,也是繼去年卡本特(Matt Carpenter)之後,再次轟出三響砲的紅雀球員。

過去都在國聯打球的葛斯密特對於釀酒人主場並不陌生,而且可說是他最愛的球場之一,他生涯在釀酒人主場的打擊成績驚人,打擊三圍.407/.491/.780,在現役至少100打數的球員當中排名第一。

此戰雙方一共轟出5支全壘打,除了葛斯密特三響砲之外,釀酒人布朗(Ryan Braun)迎來本季首轟,耶里奇(Christian Yelich)則是擊出本季第2號全壘打,根據大聯盟報導,這是自1965年以來,首度兩隊靠著全壘打攻下9分。

葛斯密特在2011年首次登上大聯盟,至今8年生涯當中,連續6年入選國聯明星隊, 一共收穫3座金手套和4座銀棒獎,過去3個球季都獲得國聯MVP票選提名,每年都穩定繳出高水準的成績單,近5年平均148場出賽,讓紅雀在開季前捧上5年1.3億美元隊史最大合約與他達成續約。

