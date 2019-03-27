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詹皇頻秀暴扣、舞王晃暈對手嗨炸全場　湖人18分滅巫師

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▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹皇頻頻秀暴扣。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

雖然沒了季後賽資格，但湖人27日面對巫師踢館，反倒打出了超強表現，不僅全場壓著對手打，史蒂芬森(Lance Stephenson)還炫技晃飛格林(Jeff Green)嗨翻全場，詹姆斯(LeBron James)也輕鬆攻下23分，14助攻，更不斷上演暴扣還加入了抖肩，狀況出色外心情也非常好，最終湖人也以124比106收下2連勝。

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已經無緣季後賽的湖人，在少了壓力的情況下，完全放開來打，在首節就多點開花攻下了34分，也取得5分領先。不過詹姆斯卻在6分32秒罰球時，投了「Air ball」讓場面相當尷尬，但隨後在讀秒階段，「舞王」史蒂芬森晃暈格林，命中跳投，這也讓整個湖人替補都嗨翻，麥基(JaVale McGee)甚至衝進場抱頭蹲地不敢相信自己眼睛。進入次節紫金軍團火力依舊，「詹皇」還多次上演暴扣，在這節他們再次有33分進帳，半場打完湖人就以67比56領先。

帶著11分領先到下半場的湖人，靠著波普(Kentavious Caldwell-Pope)的火燙狀態，不斷內外開攻，加上「詹皇」頻頻為隊友送助攻，紫金軍團穩穩保有雙位數領先，巫師雖然想做出反撲卻接連發生失誤給湖人許多快攻機會，三節打完華盛頓仍以14分落後。

決勝節紫金軍團依舊掌控戰局，不給巫師任何反攻機會，在最後2分鐘，朗多(Rajon Rondo)抓下進攻籃板後，還上演超級妙傳，原先詹姆斯要拿球，他卻直接把球向前場甩，送給波普讓他輕鬆上籃。「詹皇」也在一次快攻中，與麥基連線，讓他完成暴扣，終場湖人也以124比106大勝巫師。

全場湖人5人得分上雙，詹姆斯得到23分，7籃板，14助攻；波普29分，5籃板，1助攻；麥基20分，15籃板，2助攻。巫師方面，畢爾(Bradley Beal)1攻下32分，5籃板，2助攻；帕克(Jabari Parker)18分，5籃板，1助攻。

▲湖人麥基，史蒂芬森。（圖／CFP）

▲史蒂芬森晃飛對手讓全隊嗨炸。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯史蒂芬森
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