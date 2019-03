詹皇頻秀暴扣、舞王晃暈對手嗨炸全場　湖人18分滅巫師

▲詹皇頻頻秀暴扣。(圖/達志影像/美聯社)



記者張曜麟/綜合報導

雖然沒了季後賽資格,但湖人27日面對巫師踢館,反倒打出了超強表現,不僅全場壓著對手打,史蒂芬森(Lance Stephenson)還炫技晃飛格林(Jeff Green)嗨翻全場,詹姆斯(LeBron James)也輕鬆攻下23分,14助攻,更不斷上演暴扣還加入了抖肩,狀況出色外心情也非常好,最終湖人也以124比106收下2連勝。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

已經無緣季後賽的湖人,在少了壓力的情況下,完全放開來打,在首節就多點開花攻下了34分,也取得5分領先。不過詹姆斯卻在6分32秒罰球時,投了「Air ball」讓場面相當尷尬,但隨後在讀秒階段,「舞王」史蒂芬森晃暈格林,命中跳投,這也讓整個湖人替補都嗨翻,麥基(JaVale McGee)甚至衝進場抱頭蹲地不敢相信自己眼睛。進入次節紫金軍團火力依舊,「詹皇」還多次上演暴扣,在這節他們再次有33分進帳,半場打完湖人就以67比56領先。

帶著11分領先到下半場的湖人,靠著波普(Kentavious Caldwell-Pope)的火燙狀態,不斷內外開攻,加上「詹皇」頻頻為隊友送助攻,紫金軍團穩穩保有雙位數領先,巫師雖然想做出反撲卻接連發生失誤給湖人許多快攻機會,三節打完華盛頓仍以14分落後。

Bron hit the Lance shimmy after this dunk pic.twitter.com/bZ73LHSIzw