影／許淑淨發聲明：只誤用一次膳食補充劑　出現陽性反應致最深歉意

體育中心／綜合報導

兩屆奧運舉重金牌許淑淨疑似服用禁藥遭禁賽，WADA（World Anti-Doping Agency，國際反禁藥組織）來函，陷入使用禁藥疑雲，不過現在又有消息傳出，可能是因為誤用「膳食補充劑（Dietary supplement）」，許淑淨也在臉書粉專坦承誤用膳食補充劑道歉。

▲許淑淨。（圖／記者張一中攝）

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許淑淨在2016年里約奧運奪下女子53公斤級金牌，卻傳出WADA3月來函中華奧會，要求公開使用禁藥的選手與禁賽期限，函中所提到的選手名單，就包括許淑淨的名字，許淑淨2017年世錦賽前，原本已通過中華奧會藥檢，但WADA認為生物數值異常，之後遭到中華奧會禁藥管制委員會禁賽3年。

▼ 許淑淨聲明 。（圖／翻攝自許淑淨臉書粉專）

一度傳出是誤用膳食補充劑導致數據異常，許淑淨稍早在臉書粉專提到此事，「2017年世大運在台北舉辦因為腳傷問題無法出賽，情緒一直低落睡眠品質也很差，全運會成績仍和預期有落差，在親友推薦下使用具有改善情緒與壓力效果的膳食補充劑，該產品功效我沒有把它和運動禁藥連結一起，所以查證不夠。」

「確實服用後沒有獲得預期的改善，使用一次後就沒有再使用該產品，即使如此還是造成運動禁藥陽性反應的結果。」許淑淨提到，「身為資深頂尖運動員的我，深知我已經誤服，願接受該有處罰，為一時大意和粗心感到自責內疚致上最深切的歉意。」