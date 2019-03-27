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響尾蛇強打蘇薩跑壘扭傷痛苦翻滾　左膝韌帶撕裂整季報銷

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▲▼響尾蛇強打蘇薩（Steven Souza Jr）（圖／達志影像／美聯社）

▲響尾蛇外野手蘇薩本季報銷（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

響尾蛇強打蘇薩（Steven Souza Jr）26日春訓熱身賽對戰敗白襪四局下回本壘時疑似左腳施力不當造成他滑倒後膝蓋韌帶撕裂，經診斷後27日球團宣布他將進行手術，即將開打的2019年賽季確定報銷。

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蘇薩26日對戰白襪四局下回本壘時左腳疑似施力不當場打滑，他滑倒後痛苦翻滾兩圈，傷勢相當嚴重，經診斷後左膝蓋前、後十字韌帶，外側副韌帶以及膝關節都有撕裂傷，27日確定進行手術，也宣告本季報銷。

▲響尾蛇外野手蘇薩熱身賽時膝蓋扭傷

30歲的蘇薩於2017年效力光芒時曾單季繳出30發全壘打，打擊三圍可達.239/.351/.459，繳出78分打點。他於2018年加入響尾蛇，但春訓時拉傷胸肌，只出賽72場，上季他只擊出53支安打含5支全壘打。

蘇薩2016年開始就有傷病史，該年他臀部受傷，2017年也曾滑壘拉傷，他原預計本季會健康狀態回歸，球團也安排他擔任響尾蛇先發右外野手，無奈今年熱身賽尾聲時又再度受傷整季報銷，響尾蛇已確定會安排前金鶯老將瓊斯（Adam Jones）替補他先發位置。

關鍵字： MLB響尾蛇蘇薩
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