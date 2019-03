響尾蛇強打蘇薩跑壘扭傷痛苦翻滾　左膝韌帶撕裂整季報銷

▲響尾蛇外野手蘇薩本季報銷(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

響尾蛇強打蘇薩(Steven Souza Jr)26日春訓熱身賽對戰敗白襪四局下回本壘時疑似左腳施力不當造成他滑倒後膝蓋韌帶撕裂,經診斷後27日球團宣布他將進行手術,即將開打的2019年賽季確定報銷。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

蘇薩26日對戰白襪四局下回本壘時左腳疑似施力不當場打滑,他滑倒後痛苦翻滾兩圈,傷勢相當嚴重,經診斷後左膝蓋前、後十字韌帶,外側副韌帶以及膝關節都有撕裂傷,27日確定進行手術,也宣告本季報銷。

Souza scores but not without cost... pic.twitter.com/ndGmqdmzgW