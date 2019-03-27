林書豪僅獲2分連4場低迷　暴龍112比103輕鬆宰牛

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社／資料照）

記者潘泓鈺／綜合報導

面對戰績吊車尾且遭遇傷兵困擾的公牛，暴龍第三節就拉開到20分差距，終場以112比103輕鬆獲勝。但林書豪沒有把握機會，此一直到第四節才首開得分紀錄，全場將近20分鐘出賽僅獲2分，連續4場比賽得分未超過6分，近4場場均是相當低迷的3.25分、2.25籃板、1助攻。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

目前僅獲21勝，排名東區第13名早已無緣季後賽的公牛，近期傷兵滿營，包含拉文（Zach LaVine）、鄧恩（Khris Dunn）、波特（OttoPorter Jr.）、瓦倫泰（Denzel Valentine）以及卡特（Wendell Carter Jr.）5名球隊重點栽培球員，皆因大小傷勢無法上場，也讓排名東區第2的暴龍此役打得格外輕鬆。

雖然暴龍上半場沒有人員拿下雙位數得分，但靠著流暢的傳導以及公牛12次失誤，建立起56比41的大幅度領先。第三節5分40秒，羅瑞（Kyle Lowry）透過掩護飆進三分球，暴龍領先來到20分，終場以112比103獲勝，本季3次交手都拿下勝利。

林書豪歷經連續3場個位數得分低潮後，19日面對尼克拿下轉戰暴龍新高的20分，但在之後再次迷航，連續2場合計外線4投1中，分別拿下6分、5分，接著25日對黃蜂更是一分未得，上場時間隨之遞減，似乎失去教練的信賴。

此役林書豪上半場出賽9分鐘，4次出手包含3次外線皆落空，直到第三節最後3分鐘球隊領先超過20分時才再被換上場。第四節歷經2次出手不進之後，林書豪終於在比賽最後4分半鐘，靠著騎馬射箭打板首開得分紀錄，整場比賽上場將近20分鐘，7次出手僅命中1球，投14.3%籃命中率，貢獻2分、4籃板、2助攻。