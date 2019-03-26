中職／開轟搶先發　林智勝：不管球迷怎麼想重點是贏球

▲林智勝。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／台中報導

中信兄弟林智勝24日9局上代打第1球轟出2分全壘打，26日就獲得先發機會，林智勝說：「不管先發或替補，不管打4次或打第1次，對球隊有貢獻比較重要。」對於第一球就出棒，他說：「寧願揮錯球，也不能放過失投球。」

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

林智勝24日在9局上4比2領先桃猿時，一出局一壘有人上來代打，第1球出棒就轟出左外野2分全壘打，是中職30年第1支全壘打。

他在轟出全壘打之後，網路上就有球迷說，本來就應該給林智勝先發，林智勝表示，球迷有球迷的看法，球團跟總教練有他們的認知，球隊選那多人來，本來就是要用他們，也要跟洋砲時間，春訓熱身賽看他是可以的，比賽本來就要讓他適應，只是適應快慢。

林智勝表示，「我是OK的，不管球迷怎麼想，我的立場是不管先發或後面準備，重點是贏這場球，一起把比賽贏下來。」

對於揮擊第一球，林智勝說：「上去打是寧願揮錯球，也不能放過失投球，不管打好打壞都有揮棒的感覺，除非壘上狀況不一樣，當時是一壘有人且領先，是可以盡情揮擊，如果是其它狀況就要思考，棒球是結果論，不官是第1顆或最後一球出去，只要有貢獻就是好球。」

林智勝表示，自己的不可能回到以前，因為也不年輕了，但是經驗真的比較好，知道怎麼打球。之後又笑說：「用經驗打球我也沒打過，只是好球我就揮了。」