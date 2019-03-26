布克刷59分太陽仍慘敗33分　 一戰創多項尷尬紀錄

▲布克面對爵士刷59分。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

已經確定無緣季後賽的太陽，26日作客猶他，但由於雙方實力差距過大，最終太陽就以33分慘敗。鳳凰城全場僅得到92分，其中布克(Devin Booker)一人就攻下59分，是他本季得分新高，而此戰過後他也創造了多項紀錄。

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擁有主場優勢的爵士，半場打完就已經取得19分領先，進入下半場雖然太陽在第三節做出反擊，卻在決勝節遭到爵士爆打37比18猛攻，最終太陽僅能以92比125慘敗收場。不過布克全場卻砍了59分，也是太陽唯一得分上雙球員。

布克雖然砍下59分，但他卻完全高興不起來，據《ESPN Stats & Info》他成為歷史第一位得分超過50，但球隊卻輸超過30分的球員，在這之前的保持人，是在1994賽季由七六人後衛巴洛斯(Dana Barros)所保持的29分以及張伯倫(Wilt Chamberlain)的25分、韋德(Dwyane Wade)的23分。

此外，布克也是歷史第三位在沒有隊友得分上雙的情況下，攻下至少50分的球員，另外兩人分別是布萊恩(Kobe Bryant)以及羅賓森(David Robinson)。

由於早早就被爵士拉開差距，太陽又沒有季後賽可以打，就開始讓布克開始刷分，甚至在決勝節落後30分情況下仍讓他上陣，最終布克上場41分鐘，34投19中，幾乎隊友都把球給他投。攻下59分也佔了太陽全隊總得分百分比64.1％。這是過去50季以來，球員得分佔全隊得分第二高的百分比，第一的是布萊恩在2006年面對暴龍轟了81分，當時湖人得到122分，「老大」就佔了66.4％。

▲布克一戰創多項紀錄。（圖／達志影像／美聯社）