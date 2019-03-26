法官合約到期還沒談延長　洋基老闆承諾他續穿條紋衫

▲洋基強打「法官」喬志。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

洋基強打「法官」喬志（Aaron Judge）今年球季結束後合約將到期，在今年球星與母隊簽下延長合約風氣當道下，喬志簽約動向也受關注，喬志表示目前仍沒有與洋基談合約，但洋基老闆承諾一定會盡可能讓他留在陣中。

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根據《CBS Sports》報導，法官表示自己並不著急簽約，「我現在還在執行的合約中，我還有球場上工作得做，我會交給經紀人處理，目前都還沒與球隊談到合約的事。」

洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）也表示，「會把這件事情交給總管凱許曼（Brian Cashman）處理，他一次沒辦法處理那麼多人，還要再與球員談，但我會盡量留下他們，讓他們能穿條紋衫越久越好。」

▲洋基2月與外野手希克斯簽下7年延長合約。（圖／達志影像／美聯社）

喬志2016年加入洋基，近3季曾有單季128安與52轟表現，且連2年入選明星賽，他將於今年球季結束後合約到期取得薪資仲裁權，儘管他於2023年才會成為自由球員，但在今年延長合約風氣盛行下，洋基已與陣中王牌投手史連華諾（Luis Severino）與外野手希克斯（Aaron Hicks）簽下4年與7年延長合約。

喬志今年春訓狀態火燙，他出賽17場38打席共擊出12支安打含6轟並列春訓第二，打擊三圍寫下.316/.447/.947成績。