運動雲

> >

法官合約到期還沒談延長　洋基老闆承諾他續穿條紋衫

ETtoday運動雲

▲洋基「法官」喬志（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基強打「法官」喬志。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

洋基強打「法官」喬志（Aaron Judge）今年球季結束後合約將到期，在今年球星與母隊簽下延長合約風氣當道下，喬志簽約動向也受關注，喬志表示目前仍沒有與洋基談合約，但洋基老闆承諾一定會盡可能讓他留在陣中。

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

根據《CBS Sports》報導，法官表示自己並不著急簽約，「我現在還在執行的合約中，我還有球場上工作得做，我會交給經紀人處理，目前都還沒與球隊談到合約的事。」

洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）也表示，「會把這件事情交給總管凱許曼（Brian Cashman）處理，他一次沒辦法處理那麼多人，還要再與球員談，但我會盡量留下他們，讓他們能穿條紋衫越久越好。」

▲洋基外野手希克斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基2月與外野手希克斯簽下7年延長合約。（圖／達志影像／美聯社）

喬志2016年加入洋基，近3季曾有單季128安與52轟表現，且連2年入選明星賽，他將於今年球季結束後合約到期取得薪資仲裁權，儘管他於2023年才會成為自由球員，但在今年延長合約風氣盛行下，洋基已與陣中王牌投手史連華諾（Luis Severino）與外野手希克斯（Aaron Hicks）簽下4年與7年延長合約。

喬志今年春訓狀態火燙，他出賽17場38打席共擊出12支安打含6轟並列春訓第二，打擊三圍寫下.316/.447/.947成績。

關鍵字： MLB洋基喬志
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

邁阿密女網／今年第三次拍落前球后　謝淑薇宰丹麥甜心晉級8強

中職／兄弟打線出爐！林智勝先發4棒　彭政閔感冒未先發

親口宣布引退就像死刑！周思齊退休後不規劃當教練

生涯賺進16.6億「沒花半毛」　NFL球星29歲退休不愁吃穿

中職／味全吉祥物是什麼？魏應充：我的堅持，龍魂不滅

杜克怪物威廉森2戰轟57分追上KD　皮爾斯：他已是世界前50

讀者回應

﻿

最新新聞

1彭政閔第2戰未先發　感冒休息等代打

2林智勝扛先發四棒　猿、象先發名單

3《MVP情人》孫協志顏行書「鬥到底」

4克蕭模擬賽狀態佳布勒趕上開季

5費德勒仍堅持拼戰的原因

熱門新聞

1謝淑薇今年第三次拍落前球后

2林智勝扛先發4棒　彭政閔感冒未先發

3親口宣布引退就像死刑！周思齊

4NFL球星生涯賺16.6億卻沒花半毛

5魏應充：我的堅持，龍魂不滅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

兄弟壓制暴力猿打線　象6比2踹倒猿

03_24 兄弟 vs Lamigo 八局下，官大元一球入魂，一球雙殺化解Lamigo攻勢

中華職棒30年_宣傳片

江辰晏6局無失分奪MVP　統一主場開幕1比0勝悍將

詹智堯好帥　曾婉婷邀請合作：演我另一半不錯

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366