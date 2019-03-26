鵜鶘老闆堅稱不會賣掉球隊　是在守護紐奧良重要資產

▲鵜鶘老闆蓋兒(Gayle Benson)表示自己永遠不會把球隊賣掉。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

鵜鶘在前老闆班森(Tom Benson)去世後，球隊就由由太太蓋兒(Gayle Benson)接任，先前她被爆料只在乎NFL聖徒隊，有可能會把鵜鶘給賣掉，但近期蓋兒重申自己絕對不會將球隊賣掉，並且把聖徒與鵜鶘看得一樣重要。

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班森生前擁有聖徒與鵜鶘兩支球隊，去世後兩支球隊都由蓋兒來接任，但本季聖徒例行賽打出13勝3敗的優異戰績。反觀鵜鶘現在卻以31勝44敗被擋在季後賽大門之外，加上當家球星戴維斯(Anthony Davis)拋出「賣我」震撼彈，雖然他最終仍留在紐奧良，但此事一出，搞得全隊狀況非常不好。



此外鵜鶘還是NBA唯一與美式足球隊共用隊職員和訓練場地的球隊，先前就有匿名NBA高層爆料說：「球團只在乎聖徒。」蓋兒要賣掉鵜鶘的聲浪也非常高，但近期蓋兒在NFL春季會議上表示，「我永遠不會把球隊賣掉，我把鵜鶘看得和聖徒一樣重要。我並不把自己看成是球隊的擁有者，反倒覺得是在為這座城市守護一項資產。」

在班森去世後，就有許多傳聞蓋兒要賣掉球隊，對此她回應，「時間會解決一切，外界會看到我是真誠的，我哪裡也不會去。」

目前鵜鶘市值12億美元，排在聯盟倒數第2，僅高於灰熊，反觀聯盟第一的尼克，價值40億美元有著非常大的差距，先前就有傳聞，若NBA未來在西雅圖重新建立一支球隊，鵜鶘將有可能會成為熱門人選。

▲鵜鶘一哥戴維斯。（圖／CFP）