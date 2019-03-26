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CBA／26日晚間林志傑對決周儀翔　新疆補前騎士後衛

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▲CBA廣廈林志傑、劉錚，新疆周儀翔。（圖／CFP）

▲林志傑。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

台灣籃球指標性球星「野獸」林志傑率領的廣廈，26日晚間7點半將在CBA8強季後賽G1，碰上周儀翔效力的新疆。由於新疆戰力優於廣廈，加上林志傑合約本季後將道奇，有可能是他生涯最後幾場比賽。此外為了衝擊總冠軍，新疆再次更換外援，找來曾效力騎士的費爾德(Kay Felder)。

新疆本季以例行賽第三作收，本季兩次交手雙殺廣廈。其中在主場一戰不僅127比111獲勝，周儀翔手感更是發燙外線4投3中拿下15分。周儀翔本季場均4.9分，但是三分球命中率從上季的23%進步到41%，在系列戰有可能成為擊退廣廈的板凳殺手。

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新疆本季場均得分114.9僅次易建聯率領的奪冠最熱門廣東，48.9籃板也排在第二，陣中在前鋒阿不都沙拉木在聯賽和中國國家隊表現都非常出色，場均18.1分，外線命中率高達39%。由於新疆季後賽附加賽輪空，因此以逸待勞，坐等廣廈進行5戰3勝，2-2-1的8強戰。

不過由於本季外援MVP亞當斯(Darius Adams)爆出與球隊不和，例行賽最終戰轟下49分後就離隊，25日新疆正式宣布迎來前騎士後衛費爾德。

廣廈方面，打鐵不斷的福特森(Courtney Fortson)以10.9助攻拿下本季助攻王，中國新生代內線胡金秋手感柔軟不論勾射和中距離都是廣廈搶分利器，可惜劉錚受傷賽季提前報銷，對上火力強大的新疆少了大鎖箝制。

▲▼新疆廣匯飛虎，周儀翔。（圖／CFP）
▲周儀翔。（圖／CFP）

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關鍵字： CBA旅外台將林志傑周儀翔
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