影／遭強襲球爆頭　「硬漢」波瑟羅沒事！起身繼續投

▲波希羅(Rick Porcello)。(圖/達志影像/美聯社)

體育中心/綜合報導

紅襪前美聯賽揚得主波瑟羅(Rick Porcello)26日春訓對小熊,次局被強襲球擊中頭部,教練團都為他捏一把冷汗,但他奇蹟似的摸摸頭起身,向防護員、隊友笑了笑表達沒有大礙,繼續站在投手丘投球。

康崔拉斯(Wilson Contreras)這個強襲球打在波瑟羅的後腦,讓他當場倒地,但滾了幾圈後他就像沒事一樣站起來摸摸頭,並且跟防護員、隊友表達自己沒有大礙,站上一壘的康崔拉斯也為他鼓掌致意。

Scary moment for Rick Porcello good thing he will be okay pic.twitter.com/n3hse3NxKh