影／遭強襲球爆頭　「硬漢」波瑟羅沒事！起身繼續投

▲波希羅（Rick Porcello）。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

紅襪前美聯賽揚得主波瑟羅（Rick Porcello）26日春訓對小熊，次局被強襲球擊中頭部，教練團都為他捏一把冷汗，但他奇蹟似的摸摸頭起身，向防護員、隊友笑了笑表達沒有大礙，繼續站在投手丘投球。

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康崔拉斯（Wilson Contreras）這個強襲球打在波瑟羅的後腦，讓他當場倒地，但滾了幾圈後他就像沒事一樣站起來摸摸頭，並且跟防護員、隊友表達自己沒有大礙，站上一壘的康崔拉斯也為他鼓掌致意。

Scary moment for Rick Porcello good thing he will be okay pic.twitter.com/n3hse3NxKh — Baseball Lifestyle™ (@BsbLifestyle__) 2019年3月26日

這顆強襲球是波瑟羅此役被打的第一支安打。第3局班尼坦迪（Andrew Benintendi）陽春砲幫助紅襪先馳得點，不過波瑟洛在該局下半卻被投手漢默斯（Cole Hamels）擊出中外野方向追平全壘打，2出局後觸身球布萊恩（Kris Bryant），再被瑞佐（Anthony Rizzo）補上二壘安失掉第2分。

Cole Hamels takes Rick Porcello deep pic.twitter.com/tr30zTzWpC — Baseball Bros (@BaseballBros) 2019年3月26日

紅襪雖然7局靠著串連安打追平比數，但小熊該局下半博特（David Bote）開轟要回領先，幫助球隊終場以3比2獲勝。