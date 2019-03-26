國民後援因家人改背號　免費贈新球衣「超暖心」被推爆

▲國民後援杜里特（Sean Doolittle）本季換穿63號球衣。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

國民後援杜里特（Sean Doolittle）近幾年都是球隊的看板球星，周邊商品也頗受球迷歡迎，不過今年最大的改變，就是改穿上63號球衣，他表示，這個數字對家人來說具有特殊意義，所以他決定換上新背號。

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杜里特在推特上親自跟國民球迷報告，他表示，「我改穿了63號球衣，今年春訓因為家裡有一些緊急狀況，離開球隊一週時間，63號對我和家人都有特別的意義，所以我換了背號，表達我的愛與支持。」

對於那些早已買了他過去身披的62號球衣的鐵粉們來說，換了新背號等於要球迷重新花錢買新衣，不過杜里特早就為球迷想好了，他計畫免費贈送新的周邊商品給支持他們粉絲們，貼心的舉動受到粉絲大讚。

「我知道很多粉絲都買了印上名字的62號球衣，我無法表達這對我有多重要，為了讓球迷擁有我最新的商品，所以今年我跟老婆將會送你們一些小禮物。」杜里特說。

杜里特在2017年被運動家交易至國民，在國民效力2個球季，合計出賽73場比賽，拿下46次救援成功，成績4勝3敗、防禦率1.92。

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