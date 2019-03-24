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邁阿密女網／「淑薇style」退5球后　16強碰丹麥甜心瓦妹

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▲▼謝淑薇、科維朵娃。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

ATP 世界巡迴賽1000大師賽的邁阿密網賽，正在進行32強賽事，謝淑薇女單爆冷以2比1（4：6、7：6、6：3）逆轉擊敗日本混血球后大坂直美 ，16強賽將要對上「丹麥甜心」、也是前球后的「瓦妹」瓦茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）。

世界排名第27的謝淑薇曾經和大坂直美交手兩次都落敗，本次第三度交手，謝淑薇再以4比6先讓出首盤之後，第二盤仍是落後追至6平進入搶7，謝淑薇4比4時連拿3分，以7比6扳平，到了第三盤賽末點再成功破發，以6比3逆轉勝。

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謝淑薇收下對戰大坂直美的首場勝利，晉級16強後將要對上上屆澳網女單冠軍的瓦茲妮雅琪，過去4次交手謝淑薇全敗。不過謝淑薇過去曾經擊敗「球后們」，寫下輝煌成績，包括西班牙前球后穆格路莎（Garbine Muguruza）、德國柯珀（Angelique Kerber）等人。

謝淑薇先是在去年澳網以直落二擊敗穆格路莎、在溫網32強以2比1擊敗當時世界第一的球后哈勒普(Simona Halep)、接著在今年2月杜拜女網賽女單16強擊敗科柏(Angelique Kerber)，第三盤甚至「賞蛋」，柯柏過去曾稱讚謝說，「我真的得稱讚她的好表現，她打得我滿場飛奔。」

杜拜女網賽謝淑薇也擊敗第四種子、捷克「刺青妹」普利斯可娃(Karolina Pliskova)闖進4強，加上今天再爆冷擊退大坂直美，可說是曾擊敗五位世界球后，且是今年三度擊退世界排名前10的好手。WTA過去曾特別撰文寫到，「淑薇style讓任何事都可能發生。」澳網官方推特也曾讚譽，「準確、精準、無法預測，謝淑薇你就像魔法一樣。」

關鍵字： 邁阿密女網謝淑薇
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