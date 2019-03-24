湖人連6年無緣季後賽破紀錄　Kobe、詹皇都救不了

▲湖人連續6季都沒有季後賽 。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

有著詹姆斯(LeBron James)加入，湖人本季喊著要重返季後賽，但23日在主場輸給籃網後，正式無緣季後賽，這無疑是許多人都想不到的結果，紫金軍團也連續6年被擋在季後賽大門外，同時6年無季後賽可打，也超越了隊史無緣季後賽的次數，從他們創隊72年時間到2012賽季為止只有5次無緣季後賽，但接下來連6賽季沒有季後賽。

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首度轉戰西區的「詹皇」，已經連續13年打入季後賽，更連8年闖入總冠軍戰，加入湖人後，原先外界都預期他能帶領紫金軍團重返榮耀，不料因為聖誕大戰詹姆斯受傷，又在季中交易時整隊小將被放上檯面，造成軍心潰散，最終戰績直直落，敗給籃網後，湖人戰績31勝41敗，再次無緣季後賽。

湖人一直以來都有深厚籃球底蘊以及輝煌歷史，隊史曾奪得16座總冠軍，僅次綠衫軍，從他們創隊72年時間，到2012賽季為止只有5次無緣季後賽，分別為1957賽季、1974賽季、1975賽季、1993賽季、2004賽季，但接下來自2013賽季開始，他們連續6年無緣季後賽，打破過去隊史無緣季後賽次數，對於湖人以級詹姆斯而言，接下來將如何備戰下一季成了最大考驗。

紫金軍團從2013賽季開始，經歷了黑暗期，當時陣中還有著布萊恩(Kobe Bryant)，但因為「老大」邁入生涯後期，已經無法獨自率隊改變戰況並殺入季後賽，而本季詹姆斯雖然已達34歲老將年齡，但仍是聯盟第一人，賽季至今卻呈現悲慘的結果，完全不是外界預期，這似乎也證明，湖人現在不能靠著巨星來帶隊，團隊戰力必須更加提升，才有望打破無緣季後賽的窘境。

▲詹皇連續13打季後賽紀錄中斷。（圖／CFP）