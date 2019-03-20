中職／總統府吃滷肉飯　陳禹勳：很好吃只是冷掉了

▲陳禹勳在總統府吃滷肉飯。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台北報導

總統蔡英文20日接見中華職棒去年總冠軍Lamigo桃猿隊，她特別提到印象最深刻是臉書上約我去吃滷肉飯的鄉長陳禹勳，會後也準備滷肉飯給桃猿隊品嚐，陳禹勳笑著說：「有許願有差。但滷肉飯是冷的，我喜歡吃熱的。」

陳禹勳在去年12月19日臉書上祝福王柏融挑戰旅外，貼文：「恭喜我的神隊友大王，今天要加盟火腿，這些年跟你同隊奮戰很開心，很多緊張的比賽中讓你火力Carry，要跟你說聲謝謝照顧，你ㄧ定會向日本職棒證明台灣人不是吃素的，台灣滷肉飯不比日本壽司差！」

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沒想到這一則貼文竟然吸引總統蔡英文在底下留言，「一起為大王加油！一起守護滷肉飯！」並且附上一張上面有「防疫大作戰！守護滷肉飯！」字眼的滷肉飯照片。

陳禹勳回應：「總統好！下一次去總統府約您一起吃滷肉飯～～。另外請問您這家滷肉飯在哪裡？+1看起來很美味～～～」。由於球迷沒說總統好，陳禹勳並在留言：「你們都沒跟總統問好，我們鄉親要有禮貌喔～～哈哈。」

總統蔡英文20日接見桃猿隊，特別點名「印象最深刻是臉書上約我去吃滷肉飯，守護台灣豬的鄉長陳禹勳，鄉長今天有準備滷肉飯，記得要上傳喔！」

陳禹勳真的在總統府吃到滷肉飯，他說：「有許願有差！」對於總統要他上傳吃滷肉飯，他說：「這一次進來沒有手機，待會會上傳。」

在總統府裡吃滷肉飯，陳禹勳說：「冷掉了，我喜歡吃熱的。」第3次進總統府，他說：「這一次進來很感動，因為多了一碗滷肉飯，很好吃只是冷掉了。」

陳禹勳隨後也在臉書上傳吃滷肉飯的照片，寫著：「謝謝蔡英文 Tsai Ing-wen總統，熱情招待好大一碗好吃滷肉飯，很榮幸跟我的隊友們站在一起，接受這個榮耀，團隊野球每個人都是第一順位，沒有誰大誰小。」