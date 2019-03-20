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天使曾兩度長約投資失利　提前續約楚特已經是賺到了

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天使隊楚特。(圖／達志影像／美聯社)

▲楚特延長合約破紀錄，史上最高薪長留天使。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

天使以12年4.3億美元天價與看板楚特（Mike Trout）達成延長合約協議，消息傳出後震驚棒壇。天使過去也曾有過祭出10年大約的記錄，但普侯斯（Albert Pujols）卻沒有打出符合價碼的成績，不過有「現代棒球神獸」之稱的楚特，若未來投入市場，天使將要付出更多的代價簽回，因此現在不管付出多少代價，都要提前留人。

天使隊在2011年和普侯斯簽下10年2.54億美元合約，雖然近7個球季，平均每季有27支全壘打和93分打點的貢獻，但平均打擊三圍.260/.315/.453，比紅雀時期的平均.328/.420/.617有明顯落差。

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天使在2012年再度於自由市場灑錢，與強打漢米爾頓（Josh Hamilton）簽下5年總值1.25億美元合約，不過這筆投資顯然失敗，他在天使效力2年，合計出賽240場，平均打擊三圍.255/.316/.426，最多單季僅有21轟，與過往在遊騎兵時期平均的28轟差很多。

儘管兩度在大手筆重金投資失利，但仍不影響天使要留下楚特的決心，成績說明他的實力，WAR值更是已經超越部分名人堂球員，說是當今最強棒球員並不為過，無論如何都要留人。

楚特生涯還未投入自由市場，美媒專家預估他若進入市場，身價至少4億美元起跳，若再加上其他球團價碼拉抬，身價有望衝破4.5億甚至逼近5億，天使現在以平均年薪接近3600萬美元續約，基本上已經是賺到了。

普侯斯10年合約即將來到尾聲，未來球隊將有更多薪資空間，除此之外，天使靠著當地電視的30億美元轉播權利金，足以讓球團砸重金留下楚特。

關鍵字： 天使楚特
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