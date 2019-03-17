台南安平鐵人賽王威凱稱王、張绮文封后　郭家齊扭傷無緣衛冕

▲張绮文封后 。（圖／中華民國鐵人三項運動協會提供，下同）

體育中心／綜合報導

2019年台南安平全國鐵人三項錦標賽17日落幕，6名2018年印尼雅加達亞運的中華隊國手，共有4人參賽，去年亞運國手王威凱、林威志在菁英男子組分居1、3名，亞運女將張绮文則在菁英女子組封后。

在這場競爭激烈的賽事中，王威凱在標準賽菁英男子組以1小時49分26秒稱王，張家豪以1小時49分51秒獲得亞軍，林威志則以1小時50分47秒拿下季軍，除了尋求連霸的亞運女將郭家齊扭傷腳踝，無緣拚衛冕，以及張團畯因遠征紐西蘭，2019年賽季的首戰幾乎全數到齊。

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而在標準賽女子菁英組的戰況方面，張绮文以2小時2分37秒封后，黃于嫣在一票好手中殺出重圍，以2小時3分30秒拿下亞軍，張婷婷則2小時4分54秒獲得季軍。

這次賽事做為韓國慶州亞洲錦標賽、法國世界中學生鐵人三項錦標賽、菲律賓蘇比克灣亞洲盃3大賽事的國手選拔依據，鐵人三項協會理事長劉玉峯表示，依據遴選辦法，這次菁英組前3名的選手，只要願意接受徵召，就能成為代表台灣的國手，除此之外，張團畯、郭家齊的奧運排名若能維持在前150名，也可依遴選辦法入選國手。

王威凱表示，賽前有來試游，覺得水感不適很好，但騎自由車時，一直處於逆風的狀態，騎起來比較吃力，「大概騎第2圈時，就有要靠路跑決勝負的心理準備，也還好訓練時就有預想過戰略，最後才能有好的步伐並順利奪冠。」

談到去年參加亞運的經驗，王威凱直說，那是運動員夢寐以求的機會，「因為有機會圓夢，所以不論有多大的困難，我都不會放棄」，即使亞運時卻面臨發燒、拉肚子的情況，「我還是決定，就算脫水還是要完賽。」

經過高強度的亞運，王威凱認為，「其實我離亞洲頂尖水手沒有那麼遙遠，只要找到對的方式訓練，相信會有更好的表現」，希望持續進步，接下來在世界盃、世錦賽都能有所進步，目標瞄準2020東京奧運。

張绮文則提到，少了隊友郭家齊一起比賽，讓她在騎自由車時，沒有人能配合作戰術，「只能自己一直拉速度、帶領先集團，真的比較吃力，最後路跑時幾乎沒有多於力氣衝刺，還好瘦了一點，身體也輕了，不然真的很吃力。」

對於體重減輕的狀況，張绮文表示，沒有刻意減重，實在是因為之前參加另一項比賽，游泳場地的水質太髒，讓她賽後直拉肚子，加上有點流感現象，才讓體重往下掉了1、2公斤。

張绮文提到去年狀況不好，參加亞運的壓力也大，不過亞運之後，自己壓力獲得釋放，心態也成熟不少，「現在對成績、名次不會看得太重，反而有助發揮。」談到接下來的目標是2020年東京奧運，今年她已經安排5、6場比賽，希望好好搶積分，期盼能站上奧運舞台。

標準賽菁英女子組亞軍黃于嫣表示，沒機會進國訓中心接受培訓，不過有要求自己做足課表規劃的訓練，路跑時一開始順順的跟著，最後再加速，成功以第2名壓線、站上頒獎台，今年以來狀況不錯，希望能繼續下去。