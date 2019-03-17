運動雲

> >

台南安平鐵人賽王威凱稱王、張绮文封后　郭家齊扭傷無緣衛冕

ETtoday運動雲

▲▼ 臺南安平鐵人賽 王威凱張绮文稱王封后 。（圖／中華民國鐵人三項運動協會提供）

▲張绮文封后 。（圖／中華民國鐵人三項運動協會提供，下同）

體育中心／綜合報導

2019年台南安平全國鐵人三項錦標賽17日落幕，6名2018年印尼雅加達亞運的中華隊國手，共有4人參賽，去年亞運國手王威凱、林威志在菁英男子組分居1、3名，亞運女將張绮文則在菁英女子組封后。

在這場競爭激烈的賽事中，王威凱在標準賽菁英男子組以1小時49分26秒稱王，張家豪以1小時49分51秒獲得亞軍，林威志則以1小時50分47秒拿下季軍，除了尋求連霸的亞運女將郭家齊扭傷腳踝，無緣拚衛冕，以及張團畯因遠征紐西蘭，2019年賽季的首戰幾乎全數到齊。

請繼續往下閱讀...

而在標準賽女子菁英組的戰況方面，張绮文以2小時2分37秒封后，黃于嫣在一票好手中殺出重圍，以2小時3分30秒拿下亞軍，張婷婷則2小時4分54秒獲得季軍。

這次賽事做為韓國慶州亞洲錦標賽、法國世界中學生鐵人三項錦標賽、菲律賓蘇比克灣亞洲盃3大賽事的國手選拔依據，鐵人三項協會理事長劉玉峯表示，依據遴選辦法，這次菁英組前3名的選手，只要願意接受徵召，就能成為代表台灣的國手，除此之外，張團畯、郭家齊的奧運排名若能維持在前150名，也可依遴選辦法入選國手。

王威凱表示，賽前有來試游，覺得水感不適很好，但騎自由車時，一直處於逆風的狀態，騎起來比較吃力，「大概騎第2圈時，就有要靠路跑決勝負的心理準備，也還好訓練時就有預想過戰略，最後才能有好的步伐並順利奪冠。」

談到去年參加亞運的經驗，王威凱直說，那是運動員夢寐以求的機會，「因為有機會圓夢，所以不論有多大的困難，我都不會放棄」，即使亞運時卻面臨發燒、拉肚子的情況，「我還是決定，就算脫水還是要完賽。」

經過高強度的亞運，王威凱認為，「其實我離亞洲頂尖水手沒有那麼遙遠，只要找到對的方式訓練，相信會有更好的表現」，希望持續進步，接下來在世界盃、世錦賽都能有所進步，目標瞄準2020東京奧運。

張绮文則提到，少了隊友郭家齊一起比賽，讓她在騎自由車時，沒有人能配合作戰術，「只能自己一直拉速度、帶領先集團，真的比較吃力，最後路跑時幾乎沒有多於力氣衝刺，還好瘦了一點，身體也輕了，不然真的很吃力。」

對於體重減輕的狀況，張绮文表示，沒有刻意減重，實在是因為之前參加另一項比賽，游泳場地的水質太髒，讓她賽後直拉肚子，加上有點流感現象，才讓體重往下掉了1、2公斤。

張绮文提到去年狀況不好，參加亞運的壓力也大，不過亞運之後，自己壓力獲得釋放，心態也成熟不少，「現在對成績、名次不會看得太重，反而有助發揮。」談到接下來的目標是2020年東京奧運，今年她已經安排5、6場比賽，希望好好搶積分，期盼能站上奧運舞台。

標準賽菁英女子組亞軍黃于嫣表示，沒機會進國訓中心接受培訓，不過有要求自己做足課表規劃的訓練，路跑時一開始順順的跟著，最後再加速，成功以第2名壓線、站上頒獎台，今年以來狀況不錯，希望能繼續下去。

▲▼ 臺南安平鐵人賽 王威凱張绮文稱王封后 。（圖／中華民國鐵人三項運動協會提供）

關鍵字： 台南安平鐵人賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／拒絕水手隊開價　潘耀傑當過板模工人

瑞士公開賽／球沒落地都不放棄　李洋蹲地、躺著狂擋4球登BWF

中職／率領猿二軍擊敗爪一軍！林振賢：沒有不能用的兵

中職／陳琥確定開季二軍出發　伯納：過於安逸缺乏狠勁

中職／膝傷困擾引退　蔡仲南：興農牛讓我看清事實

鈴木一朗大秀背後接球美技　隊友讚嘆像神一樣

讀者回應

﻿

最新新聞

1最強洋投確定開幕戰！富邦索沙

2本季不被看好　許時清變魔鬼教練

3奪冠前什麼都不敢想　林彥廷轟雙十爽翻

4狀元火力爆發　陳昱瑞預約新人王

5台銀5分扳倒台啤 陳昱瑞再轟18分

熱門新聞

1拒絕水手隊　潘耀傑當過板模工人

2李洋蹲地、躺著狂擋4球登BWF

3猿二軍勝一軍！林振賢：沒有不能用的兵

4陳琥過於安逸缺乏狠勁　開季二軍

5膝傷引退　阿甘：興農讓我看清事實

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

光復高中隨隊教師信守承諾進4強爬進球場

猿征羅德／王柏融見前隊友好開心 洪總送芒果乾台灣味

日職／下半身緊繃後復出熄火　王柏融：手感跑掉再調整

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-明仁國中

下勾投手生存之道

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽「我想愛你一輩子」擁吻甜炸

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還小白？

星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　牽著爸爸手走向最愛的他

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366