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35年再現紀錄　七六人先發五人都至少得18分

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▲七六人先發五虎。（圖／CFP）

▲七六人先發五虎戰力超平均。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

本季七六人在恩比德(Joel Embiid)以及西蒙斯(Ben Simmons)健康的情況下，又迎來巴特勒(Jimmy Butler)加盟，季中交易又得到了哈里斯(Tobias Harris)，加上頂級射手瑞迪克(JJ Redick)，先發陣容相當可怕，在16日面對國王的比賽，這5人至少都拿下18分，合力攻下99分，戰力超級平均，完全就是各隊害怕的團隊攻勢，而這也是35年來再有球隊先發5人至少拿下18分。

上季七六人靠著「大帝」與西蒙斯這兩名雙星一路殺進季後賽第二輪，但面對經驗與團隊戰力更高一層的綠衫軍，費城完全不是對手，最終以1比4慘遭淘汰，但本季詹姆斯離開東區後，七六人大動作進行補強，引入了巴特勒又換來哈里斯，為的就是在東區闖出一片天。

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現在他們的先發陣容有著恩比德、西蒙斯、巴特勒、哈里斯、瑞迪克，完成「五巨頭」陣容，儘管他們磨合還不到最佳狀態，但也朝著正確方向前進，面對韌性極強的國王，他們就展現強大團隊戰力，最終以123比114收下勝利，四節下來最多只短暫落後過2分，完全把國王壓著打。

▲七六人先發五虎。（圖／CFP）

▲恩比德、西蒙斯、巴特勒。（圖／CFP）

全場西蒙斯拿到18分，恩比德進帳21分，巴特勒22分，哈里斯19分，瑞迪克19分，先發5虎全部拿下至少18分，這也是聯盟進35年來再次有球隊完成這樣的壯舉，上一次還要追朔到1986年的七六人。當時他們先發5人為巴克利(Charles Barkley)、「J博士」厄文(Julius Erving)、蒂里特(Sedale Threatt)、馬龍(Moses Malone)、齊克斯(Maurice Cheeks)，當時他們在比賽中也至少都拿下18分。

目前七六人拿下44勝25敗戰績，排在東區第3，雖然陣容相當豪華，但東區仍有暴龍、公鹿擋在前頭，費城想要殺出重圍，如何將五巨頭成功磨合，發揮彼此最大效益則是他們當前最大考驗。

▲▼西蒙斯（左）、恩比德（中）、巴特勒（右）。（圖／CFP）

▲如何將先發完美磨合成為現階段費城最大考驗。（圖／CFP）

關鍵字： NBA七六人
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