馬查多教士熱身賽首轟　比賽只打一局因雨取消不算

▲馬查多加盟教士後首轟出爐卻因比賽遇雨取消不納入紀錄（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

億元男馬查多（Manny Machado）今年加盟教士，但他春訓出賽5場後首轟還沒開張，13日對戰運動家他一局終於轟出全壘打，但比賽隨後卻遇雨取消，他身披教士袍後首轟也因此不予紀錄，馬查多賽後有些失落，但他仍會繼續找節奏，認為剩餘春訓比賽內就會有機會「正式」迎接首轟。

馬查多今年與教士簽下10年3億美元合約，但他春訓在第4天才與球隊進行練習，目前出賽5場，13個打席擊出3支安打，貢獻2分打點。他於13日對戰運動家首轟終於出爐，但比賽只進行一局就因雨取消，紀錄也因此不算數。

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馬查多表示，「今年就像過去春訓一樣，雖然比較晚與球隊訓練，但認識隊友跟環境還是主要目標，還是感到很興奮，因為今年球隊打算做些很不同的嘗試。」

關於全壘打被取消，馬查多賽後表示他並不太關心春訓數數據，「我更關心的是春訓是不是可以一直保持相同狀態，我的首轟雖然就這樣消失了，但它總會來的，別刻意去強求，盡可能準備好就好。」

▼馬查多加盟教士面對運動家擊出首轟