馬查多教士熱身賽首轟　比賽只打一局因雨取消不算

▲馬查多加盟教士後首轟出爐卻因比賽遇雨取消不納入紀錄(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

億元男馬查多(Manny Machado)今年加盟教士,但他春訓出賽5場後首轟還沒開張,13日對戰運動家他一局終於轟出全壘打,但比賽隨後卻遇雨取消,他身披教士袍後首轟也因此不予紀錄,馬查多賽後有些失落,但他仍會繼續找節奏,認為剩餘春訓比賽內就會有機會「正式」迎接首轟。

馬查多今年與教士簽下10年3億美元合約,但他春訓在第4天才與球隊進行練習,目前出賽5場,13個打席擊出3支安打,貢獻2分打點。他於13日對戰運動家首轟終於出爐,但比賽只進行一局就因雨取消,紀錄也因此不算數。

馬查多表示,「今年就像過去春訓一樣,雖然比較晚與球隊訓練,但認識隊友跟環境還是主要目標,還是感到很興奮,因為今年球隊打算做些很不同的嘗試。」

關於全壘打被取消,馬查多賽後表示他並不太關心春訓數數據,「我更關心的是春訓是不是可以一直保持相同狀態,我的首轟雖然就這樣消失了,但它總會來的,別刻意去強求,盡可能準備好就好。」

▼馬查多加盟教士面對運動家擊出首轟

Remember where you were the first time you saw Manny Machado hit a home run as a San Diego Padre!#PadresST pic.twitter.com/47rbHjWHIv