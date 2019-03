吳東霖未來賽首冠排名逼近300　今年要大滿貫會外賽　

▲吳東霖收穫聖地牙哥挑戰賽亞軍(圖/吳東霖提供)

擁有188公分的傲人身高,吳東霖被視為台灣網壇下一代接班人之一,上個月剛在埃及收穫生涯首座未來賽單打冠軍,上週轉戰聖地牙哥紅土挑戰賽,延續個人火熱手感,晉級路上擊敗四位種子好手,其中包括世界排名高居93位的大會頭號種子安杜哈爾(Pablo Andujar),雖然最終在決賽鏖戰三盤不敵玻利維亞的紅土好手德利恩(Hugo Dellien),卻也刷新個人世界排名紀錄,逼近三百大關!

談及上週的比賽內容,吳東霖自評前兩輪表現最出色,第三場開始出現疲勞狀況。決賽當天前兩盤比數相當接近,第二盤對手靠著強勢發球發出信心,而更加大膽進攻,決勝盤因連日征戰感到疲勞,導致球質下降,最終也輸掉了比賽,但整體來說自己的信心層面提升不少,同時也從中反思可以嘗試多做變化。

面對今年網球積分與排名制度的重大改變,吳東霖表示年初急著想要搶分、衝排名,卻欲速則不達,「變成為了練球而練球,為了比賽而比賽,自己對比賽也失去熱情,網球反而變成沈重的負擔」,然而吳東霖後來思考「其實能站在場上已經很幸運,因為有多少人在這個年紀可以追逐夢想,自己該好好珍惜,不是只在意成績,而是學習跳脫框架,去享受比賽當下!」原先規劃參加亞洲賽事,然而因報名狀況不如預期,決定改變參賽計畫,飛往遙遠的埃及與智利參賽,卻也因此得到意想不到的收穫。

談到年初撞牆期,與近一個月的出色表現相比,吳東霖表示自己在心裏層面更加成熟,受到當今球王喬科維奇(Novak Djokovic)的座右銘鼓勵,「網球是一個心理戰 Tennis is a mental game, everyone is fit, everyone hit great forehand and backhand. 」因為賽場上每位選手都擁有出色的球技,心理層面反而成為決定高下之處,因此需更加努力訓練自己的心理素質,不僅幫助自己在場上多了可靠的武器,同時也減少低潮的可能性。



吳東霖想把埃及站冠軍的法老獎盃獻給台體大的莊豔惠教授,莊教授幫助自己在心理調整上收到不錯成效,同時也感謝家人一路上的支持,「即使沒辦法到場加油,但爸爸還是常常熬夜為我加油,然後隔天還要繼續上班」,吳東霖笑著說「總要有些成績報答家人,不然投資這麼多在我身上,不是讓我去環遊世界」。談到2019賽季的個人目標與規劃,他設定排名衝到250名左右,並且取得大滿貫會外賽的資格,享受網球運動帶給自己的快樂,有朝一日在大滿貫登場。