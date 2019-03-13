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吳東霖未來賽首冠排名逼近300　今年要大滿貫會外賽　

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▲▼ 。（圖／記者林瑤瑄攝）

吳東霖收穫聖地牙哥挑戰賽亞軍（圖／吳東霖提供）

體育中心／綜合報導

擁有188公分的傲人身高，吳東霖被視為台灣網壇下一代接班人之一，上個月剛在埃及收穫生涯首座未來賽單打冠軍，上週轉戰聖地牙哥紅土挑戰賽，延續個人火熱手感，晉級路上擊敗四位種子好手，其中包括世界排名高居93位的大會頭號種子安杜哈爾(Pablo Andujar)，雖然最終在決賽鏖戰三盤不敵玻利維亞的紅土好手德利恩(Hugo Dellien)，卻也刷新個人世界排名紀錄，逼近三百大關！

談及上週的比賽內容，吳東霖自評前兩輪表現最出色，第三場開始出現疲勞狀況。決賽當天前兩盤比數相當接近，第二盤對手靠著強勢發球發出信心，而更加大膽進攻，決勝盤因連日征戰感到疲勞，導致球質下降，最終也輸掉了比賽，但整體來說自己的信心層面提升不少，同時也從中反思可以嘗試多做變化。

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▲▼ 。（圖／記者林瑤瑄攝）

面對今年網球積分與排名制度的重大改變，吳東霖表示年初急著想要搶分、衝排名，卻欲速則不達，「變成為了練球而練球，為了比賽而比賽，自己對比賽也失去熱情，網球反而變成沈重的負擔」，然而吳東霖後來思考「其實能站在場上已經很幸運，因為有多少人在這個年紀可以追逐夢想，自己該好好珍惜，不是只在意成績，而是學習跳脫框架，去享受比賽當下！」原先規劃參加亞洲賽事，然而因報名狀況不如預期，決定改變參賽計畫，飛往遙遠的埃及與智利參賽，卻也因此得到意想不到的收穫。

談到年初撞牆期，與近一個月的出色表現相比，吳東霖表示自己在心裏層面更加成熟，受到當今球王喬科維奇(Novak Djokovic)的座右銘鼓勵，「網球是一個心理戰 Tennis is a mental game, everyone is fit, everyone hit great forehand and backhand. 」因為賽場上每位選手都擁有出色的球技，心理層面反而成為決定高下之處，因此需更加努力訓練自己的心理素質，不僅幫助自己在場上多了可靠的武器，同時也減少低潮的可能性。


吳東霖想把埃及站冠軍的法老獎盃獻給台體大的莊豔惠教授，莊教授幫助自己在心理調整上收到不錯成效，同時也感謝家人一路上的支持，「即使沒辦法到場加油，但爸爸還是常常熬夜為我加油，然後隔天還要繼續上班」，吳東霖笑著說「總要有些成績報答家人，不然投資這麼多在我身上，不是讓我去環遊世界」。談到2019賽季的個人目標與規劃，他設定排名衝到250名左右，並且取得大滿貫會外賽的資格，享受網球運動帶給自己的快樂，有朝一日在大滿貫登場。

 


 

 

關鍵字： 吳東霖華國三太子盃網球
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