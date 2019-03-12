光芒對哈波也擺「四外野」　總仔預告也會用來對付洋基

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

不只藍鳥對哈波（Bryce Harper）擺出「四外野」佈陣，光芒在12日成為第2支對哈波實行這極端佈陣的球隊，不過這次以三振收場，同樣無法驗證這佈陣是否有效。儘管如此，光芒總教練凱許（Kevin Cash）仍預告，新賽季對右打也會擺出極端佈陣，並點名同區的洋基是他們的目標。

哈波10日首次以費城人身份出戰春訓，藍鳥針對他強拉型左打屬性擺出「四外野」佈陣，不過2個打席都被哈波選到四壞球，無法驗證是否有效。12日光芒有樣學樣實行類似佈陣，而這次去年賽揚得主史奈爾（Blake Snell）3球三振，因此也無法驗證效果。

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三壘手王堅恩（Kean Wong）退至外野、游擊手亞當斯（Willy Adames）往二壘靠，把整個內野防線壓在右側，三壘側完全無人鎮守，過去也不少球隊對同樣屬於強拉型左打的遊騎兵重砲蓋洛（Joey Gallo）擺過。

The Rays are using a four-man outfield against Bryce Harper. Blue Jays did the same thing on Friday. After that game Harper was asked if it’s troubling to him that teams might start playing him that way: “Man, I hope not.” #Phillies pic.twitter.com/A0jFZd5ny1 — Meghan Montemurro (@M_Montemurro) 2019年3月11日

If the Tampa Bay Rays don’t care about paying Blake Snell, maybe they don’t need him. That’s what it sounds like they’re saying by giving him a $15,000 raise.



Just trade him to the Yankees. It’s a simple solution guys. pic.twitter.com/AACbHkRzCX — Joseph Randazzo (@deflategator) 2019年3月12日

「王堅恩（三壘）退去守左外野，把原本的左外野手擠到中間，這樣移動起來比較方便，」光芒總教練凱許解釋如何佈陣，同時也預告新的球季他們不只會對左打進行極端佈陣，右打也不例外，「對了，我們對右打也是一樣，洋基陣中的有些球員適合我們這樣做。」

雖然可以用突襲短打來破解這種極端佈陣，但史奈爾認為這並不是個最好的辦法，「他大可直接短打，但我想他們砸錢找哈波來不是要他來短打的，他們要他把球轟得越遠越好。所以我們多調一個人去外野，影響他的攻擊策略，多少會有作用的。」

哈波此役同樣只上場2個打席，1次三振、1次保送，光芒首局就靠著賈西亞（Avisail Garcia）高飛犧牲打先馳得點，次局1人出局滿壘，洛伊、亞當斯串聯安打再下5分，反觀費城人整場僅靠著4局麥卡臣（Andrew McCutchen）、席古拉（Jean Segura）背靠背全壘打攻下2分，終場光芒以8比2輕鬆獲勝。