光芒對哈波也擺「四外野」　總仔預告也會用來對付洋基

▲哈波(Bryce Harper)。(圖/路透社)

記者潘泓鈺/綜合報導

不只藍鳥對哈波(Bryce Harper)擺出「四外野」佈陣,光芒在12日成為第2支對哈波實行這極端佈陣的球隊,不過這次以三振收場,同樣無法驗證這佈陣是否有效。儘管如此,光芒總教練凱許(Kevin Cash)仍預告,新賽季對右打也會擺出極端佈陣,並點名同區的洋基是他們的目標。

哈波10日首次以費城人身份出戰春訓,藍鳥針對他強拉型左打屬性擺出「四外野」佈陣,不過2個打席都被哈波選到四壞球,無法驗證是否有效。12日光芒有樣學樣實行類似佈陣,而這次去年賽揚得主史奈爾(Blake Snell)3球三振,因此也無法驗證效果。

三壘手王堅恩(Kean Wong)退至外野、游擊手亞當斯(Willy Adames)往二壘靠,把整個內野防線壓在右側,三壘側完全無人鎮守,過去也不少球隊對同樣屬於強拉型左打的遊騎兵重砲蓋洛(Joey Gallo)擺過。

The Rays are using a four-man outfield against Bryce Harper. Blue Jays did the same thing on Friday. After that game Harper was asked if it’s troubling to him that teams might start playing him that way: “Man, I hope not.” #Phillies pic.twitter.com/A0jFZd5ny1