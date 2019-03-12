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光芒對哈波也擺「四外野」　總仔預告也會用來對付洋基

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▲▼哈波（Bryce Harper）（圖／路透）

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

不只藍鳥對哈波（Bryce Harper）擺出「四外野」佈陣，光芒在12日成為第2支對哈波實行這極端佈陣的球隊，不過這次以三振收場，同樣無法驗證這佈陣是否有效。儘管如此，光芒總教練凱許（Kevin Cash）仍預告，新賽季對右打也會擺出極端佈陣，並點名同區的洋基是他們的目標。

哈波10日首次以費城人身份出戰春訓，藍鳥針對他強拉型左打屬性擺出「四外野」佈陣，不過2個打席都被哈波選到四壞球，無法驗證是否有效。12日光芒有樣學樣實行類似佈陣，而這次去年賽揚得主史奈爾（Blake Snell）3球三振，因此也無法驗證效果。

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三壘手王堅恩（Kean Wong）退至外野、游擊手亞當斯（Willy Adames）往二壘靠，把整個內野防線壓在右側，三壘側完全無人鎮守，過去也不少球隊對同樣屬於強拉型左打的遊騎兵重砲蓋洛（Joey Gallo）擺過。

「王堅恩（三壘）退去守左外野，把原本的左外野手擠到中間，這樣移動起來比較方便，」光芒總教練凱許解釋如何佈陣，同時也預告新的球季他們不只會對左打進行極端佈陣，右打也不例外，「對了，我們對右打也是一樣，洋基陣中的有些球員適合我們這樣做。」

雖然可以用突襲短打來破解這種極端佈陣，但史奈爾認為這並不是個最好的辦法，「他大可直接短打，但我想他們砸錢找哈波來不是要他來短打的，他們要他把球轟得越遠越好。所以我們多調一個人去外野，影響他的攻擊策略，多少會有作用的。」

哈波此役同樣只上場2個打席，1次三振、1次保送，光芒首局就靠著賈西亞（Avisail Garcia）高飛犧牲打先馳得點，次局1人出局滿壘，洛伊、亞當斯串聯安打再下5分，反觀費城人整場僅靠著4局麥卡臣（Andrew McCutchen）、席古拉（Jean Segura）背靠背全壘打攻下2分，終場光芒以8比2輕鬆獲勝。

關鍵字： 光芒哈波四外野洋基凱許史奈爾
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