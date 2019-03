威廉斯轟34分退綠衫軍　板凳總得分超越老柯瑞史上第一

▲快艇板凳殺手威廉斯。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

快艇板凳殺手威廉斯(Lou Williams)對上綠衫軍塞爾提克毫不手軟,替補出發轟下34分。現在他的生涯板凳總得分來到11,154分,超越老柯瑞(Dell Curry)的11,147分,成為NBA史上板凳得分最多的球員。

比賽前還需要28分才能成為「板凳王」,第四節還剩下9分鐘50多秒,威廉斯在外線持球,直接運球殺進禁區得分,這一球也讓他超越老柯瑞的紀錄,成為名副其實的板凳王。場下隊友也站起來為他鼓掌慶賀,在他回到板凳區休息識,現場主持人也帶動全場球迷,向這位征戰14個球季的老將致敬。「大家跟著我一起說,Louuuuuu。」

在主場快艇有7人得分上雙,威廉斯34分為全隊最高,轟下本季團隊新高的140分,最終140比115慘電塞爾提克。威廉斯和快艇的合約到2020-21球季後結束,將繼續把紀錄向上推進締造「威廉斯障礙」。威廉斯本季場均上場26.5分能拿到20.2分,年薪800萬美元可說非常超值。

目前生涯板凳得分第三名是太陽隊38歲老將克勞佛(Jamal Crawford)的11,104分,本季例行賽結束之前,有機會超越老柯瑞躍上史上第二。

Lou Williams, with this basket, is now #1 all-time in NBA history in bench points. pic.twitter.com/MFtenkCp1M