威廉斯轟34分退綠衫軍　板凳總得分超越老柯瑞史上第一

▲快艇板凳殺手威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

快艇板凳殺手威廉斯(Lou Williams)對上綠衫軍塞爾提克毫不手軟，替補出發轟下34分。現在他的生涯板凳總得分來到11,154分，超越老柯瑞(Dell Curry)的11,147分，成為NBA史上板凳得分最多的球員。

比賽前還需要28分才能成為「板凳王」，第四節還剩下9分鐘50多秒，威廉斯在外線持球，直接運球殺進禁區得分，這一球也讓他超越老柯瑞的紀錄，成為名副其實的板凳王。場下隊友也站起來為他鼓掌慶賀，在他回到板凳區休息識，現場主持人也帶動全場球迷，向這位征戰14個球季的老將致敬。「大家跟著我一起說，Louuuuuu。」

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在主場快艇有7人得分上雙，威廉斯34分為全隊最高，轟下本季團隊新高的140分，最終140比115慘電塞爾提克。威廉斯和快艇的合約到2020-21球季後結束，將繼續把紀錄向上推進締造「威廉斯障礙」。威廉斯本季場均上場26.5分能拿到20.2分，年薪800萬美元可說非常超值。

目前生涯板凳得分第三名是太陽隊38歲老將克勞佛(Jamal Crawford)的11,104分，本季例行賽結束之前，有機會超越老柯瑞躍上史上第二。