釀酒人尼爾森肩傷復出登場飆3K　隊友板凳熱情歡呼

▲釀酒人投手尼爾森(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

釀酒人投手尼爾森(Jimmy Nelson)12日於春訓對戰白襪,因關節唇撕裂傷後相隔一年半再度登板,他投1局送出3次3振,雖被敲出4支安打、一支全壘打,但大傷再登板也讓隊友在板凳席緊盯著他的表現,全場球迷也為他歡呼。

尼爾森在2017年主投175局繳出3.49防禦率成績,該年國聯賽揚獎也排名第9,但他在一次打擊時因撲壘右手擠壓壘包造成旋轉肌與關節唇受傷而動刀,一缺陣就是1年半。美媒《Rotographs》仍將他評為今年球季可能重返榮耀的重點關注投手。

尼爾森此役於6局上6比0時登板,他雖接連被擊出2支安打與1支全壘打,但隨後就送出3次三振,還飆出95英里速球與2顆招牌滑球。尼爾森雖只投1局,但總教練康賽爾(Craig Counsell)仍感到相當滿意。尼爾森上場與下場時也都受到球迷歡呼。

康賽爾表示,「我覺得他投得很棒,重點不是他投的質量,而是讓他恢復成他自己,我很替他高興,沒有什麼比看到這樣的他更好。」

No matter the result of this one, the biggest win of the day is @Jimmy_J_Nelson pitching in this game. #CactusCrew pic.twitter.com/3McFiZ7yZO