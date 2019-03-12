哈波小賺！勇士王牌佛提紐茲手肘酸痛　趕不上開幕戰先發

▲勇士佛提紐茲趕不上開幕戰。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

亞特蘭大勇士王牌投手佛提紐茲（Mike Foltynewicz）因手肘酸痛，確定將不會在開幕戰登板交手費城人。這也讓哈波（Bryce Harper）鬆了口氣，因為他生涯面對佛提紐茲23個打數被三振10次。

根據《NBCsports》報導，佛提紐茲在春訓熱身賽的時候先發一場投了2局後，賽後感覺到手肘酸痛，儘管經過檢查看似沒有大礙，但他已經坐在場邊無法上場將近2個禮拜，最近才開始恢復傳接球訓練，而什麼時候能進行模擬投打的訓練，教練團也還沒有辦法確定時程。

請繼續往下閱讀...

勇士將在3月29日開幕戰交手費城人，身為王牌的佛提紐茲原先是勇士開幕戰先發的不二人選，不過在他因肘傷無法趕上開季後，有可能由德黑蘭（Julio Teheran）或是紐科姆（Sean Newcomb）頂替先發。

▲哈波有望在費城人首戰交手生涯對戰佔優勢的先發投手。（圖／路透）



費城人休賽季盤來史上最貴的哈波，觀眾無緣在開幕戰看到佛提紐茲交手哈波的畫面，不過哈波應該相當樂見，因為他生涯面對佛提紐茲28個打數僅繳出打擊率0.261，還被三振10次。而且有可能接替先發的德黑蘭或是紐科姆，哈波生涯對戰打擊率都分別有0.450跟0.333，相比之下都順手不少。

27歲的佛提紐茲，2010年首輪第19順位被太空人選中，2015年被交易至勇士，去年繳出生涯年，先發31場拿下13勝10敗，防禦率2.85，也首度入選明星賽。