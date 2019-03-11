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中職／工會盼仲裁制度完善　聯盟歡迎面對面來談

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▲周思齊。（圖／記者王真魚攝）

▲周思齊。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟陳子豪、周思齊確定提出薪資仲裁申請，球員工會認為中職目前尚未有完整薪資仲裁申請辦法和流程可循，希望藉由兩名選手提出的薪資仲裁，讓制度更為完善，聯盟秘書長馮勝賢11日受訪表示：「我們當然歡迎工會來談，沒有完美的制度，大家可以坐下來溝通。」

聯盟去年底宣布新聘仲裁委員，重新組織仲裁委員會，目的在解決球團與球團或球團與球員間可能發生的內部紛爭，會長吳志揚曾表示：「仲裁委員會負責範圍沒有限制，包括薪資仲裁，雙方若對仲裁結果不服，可以進一步經由法律途徑爭取自身權益。」

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當時談到未來是否有望比照大聯盟設立一套相關仲裁制度，吳志揚也說，要設立相關制度，需要與工會一同討論。馮勝賢今天進一步透露，聯盟這1年來已召開4次團體協商，工會有意改善制度，可直接加入一同討論，「但這幾次開會下來，從沒有看過對方的人來過。」

雖然沒有面對面正式討論過相關問題，但工會透露，前年便行文要求聯盟提出仲裁明確辦法與流程，卻未獲任何回應，今年再次行文，只得到「得以書面向本聯盟仲裁委員會提出仲裁聲請」的回覆。

探討現有仲裁規章，球員工會認為目前的仲裁制度未有時效性和強制力，導致難有公信力，希望聯盟能夠聯盟與球團跟上國際職業運動聯盟腳步，儘快完善仲裁制度、協助解決合約爭議。

對於目前的仲裁規定，馮勝賢坦言，制度沒有十全十美，相當歡迎工會來談，但一切要有合理性，「我們也很關注選手的談約進度，改善制度是可以溝通，不足之處可以再修，好的地方一起努力，但雙方必須取得一個平衡，不能只有單方面的聲音，我們也必須顧及球團立場。」

周思齊在2月底提出薪資仲裁，馮勝賢表示，相關程序流程已經在走，6個月內將開會討論決定，「現階段就是整理對方提供的相關資料，再依彼此的訴求點開會討論，有結果再一併對外宣布。」至於陳子豪日前也提出薪資仲裁，馮勝賢說：「聯盟尚未收到文件，收到後也會立刻啟動程序。」

▲▼中職例行賽,兄弟VS統一。馮勝賢（圖／記者李毓康攝）

▲馮勝賢。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 周思齊中職中華職棒中信兄弟球員工會陳子豪馮勝賢
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