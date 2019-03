洋基新同學歐塔維諾大幅度二縫線配滑球　隊友：太噁心了！

▲歐塔維諾(Adam Ottavino)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

洋基今年休賽期牛棚最大補強,莫過於以3年2700萬美元網羅「滑球怪物」歐塔維諾(Adam Ottavino)。10日春訓登板直接以3連K結束半局,隊友貝坦西斯(Dellin Betances)近距離看他的「噁心」二縫線搭配恐怖滑球之後,與總教練布恩(Aaron Boone)都讚不絕口。

歐塔維諾靠著精準的二縫線搭配超級犀利的滑球,成為大聯盟頂級牛棚投手,本季加盟洋基春訓階段就繳出令人期待的表現,除了首次登板1局失2分,下面的3次出賽3.2局僅被敲2安無失分,總計4次場出賽,4.2局投球被敲4安、送出8K,3.86防禦率。

▲歐塔維諾8日對費城人逐球紀錄。

洋基主力牛棚貝坦西斯近距離「觀賞」歐塔維諾的投球,忍不住讚賞,「他的球太不可思議了,所展現的東西實在是太噁心了!那些球的移動,實在是賞心悅目。」

歐塔維諾11日春訓第4次登板,面對海盜以3連K,把馬丁(Jason Martin)、馬提(Starling Marte)、姜正浩送回休息室,其中前兩人都是揮棒落空,結束第5局打卡下班。反倒是貝坦西斯第7局4比3之際接手,挨了塔克(Cole Tucker)三壘安、克萊梅(Kevin Kramer)安打,接著連發2保送後被補上高飛犧牲讓海盜超前比數,0.1局失2分後援失敗,所幸最終球隊仍以6比5獲勝。

Adam Ottavino gets Jung Ho Kang looking to strike out the side. His stuff has looked filthy this #SpringTraining and if Ottavino can replicate his stats from last season then he's an upgrade from Robertson #Yankees #NYY pic.twitter.com/8GnDUFUAxz