洋基新同學歐塔維諾大幅度二縫線配滑球　隊友：太噁心了！

▲歐塔維諾（Adam Ottavino）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

洋基今年休賽期牛棚最大補強，莫過於以3年2700萬美元網羅「滑球怪物」歐塔維諾（Adam Ottavino）。10日春訓登板直接以3連K結束半局，隊友貝坦西斯（Dellin Betances）近距離看他的「噁心」二縫線搭配恐怖滑球之後，與總教練布恩（Aaron Boone）都讚不絕口。

歐塔維諾靠著精準的二縫線搭配超級犀利的滑球，成為大聯盟頂級牛棚投手，本季加盟洋基春訓階段就繳出令人期待的表現，除了首次登板1局失2分，下面的3次出賽3.2局僅被敲2安無失分，總計4次場出賽，4.2局投球被敲4安、送出8K，3.86防禦率。

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Adam Ottavino with just straight filth pic.twitter.com/r86GkfrmT4 — Frankie Mazzilli (@FrankiesTooLoud) 2019年3月7日

▲歐塔維諾8日對費城人逐球紀錄。

洋基主力牛棚貝坦西斯近距離「觀賞」歐塔維諾的投球，忍不住讚賞，「他的球太不可思議了，所展現的東西實在是太噁心了！那些球的移動，實在是賞心悅目。」

歐塔維諾11日春訓第4次登板，面對海盜以3連K，把馬丁（Jason Martin）、馬提（Starling Marte）、姜正浩送回休息室，其中前兩人都是揮棒落空，結束第5局打卡下班。反倒是貝坦西斯第7局4比3之際接手，挨了塔克（Cole Tucker）三壘安、克萊梅（Kevin Kramer）安打，接著連發2保送後被補上高飛犧牲讓海盜超前比數，0.1局失2分後援失敗，所幸最終球隊仍以6比5獲勝。

Adam Ottavino gets Jung Ho Kang looking to strike out the side. His stuff has looked filthy this #SpringTraining and if Ottavino can replicate his stats from last season then he's an upgrade from Robertson #Yankees #NYY pic.twitter.com/8GnDUFUAxz — Dominick Ruocco (@Dominick079) 2019年3月11日

▲歐塔維諾11日對海盜三振姜正浩。

「這是漂亮的一局，」洋基總教練布恩誇讚歐塔維諾今天的表現，「當投手繳出這樣的表現時，其他防守者根本不用擔心球落入場內。歐塔維諾的二縫線搭配滑球，兩種不同的尾勁令打者難以招架，是非常有觀賞性的。」

貝坦西斯對隊友的誇讚還沒結束，「他解決打者速度之快，就像剛進去洗澡，出來就看見他直接K掉3個人回到休息室，實在是太驚人了。」