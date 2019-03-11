唐西奇後撤步命中率僅次哈登　僅看影片就學到真髓

▲火箭哈登（左）、獨行俠唐西奇（右）。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

火箭球星「大鬍子」哈登（James Harden）招牌後撤步跳投本季更加進化，而獨行俠超級新人唐西奇（Luka Doncic）本季在後撤步三分球命中率與命中率竟也僅次哈登，獨行俠教練卡萊爾（Rick Carlisle）也對哈登的獨創絕招讚美為NBA趨勢，讚美之餘他仍強調不會讓唐西奇刻意使用後撤步影響球隊打法。

根據《休士頓紀事報》11日報導，獨行俠教練卡萊爾對於哈登的獨門後撤步深感讚嘆，認為他已創造聯盟潮流，「他的後撤步是「現象級」的表現，很多人因此特別研究，還有專門的數據分析，以前根本沒聽說過後撤步數據，真的是太不可思議。」

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哈登後撤步近年來成為他進攻主要武器之一，本季更有三步後撤步使對手防不勝防，裁判甚至也以第0步解釋哈登的腳步沒有走步違例，季中也曾讓勇士柯瑞（Stephen Curry）、湖人詹姆斯（LeBron James）等球星在比賽中使用，但2人都遭吹判走步違例。

▲哈登後撤步令對手防不勝防（圖／路透）

獨行俠唐西奇本季也曾在哈登三步後撤步瘋傳時於賽前偷練，僅管比賽中他僅使用過「一般」的後撤步，但卡萊爾也認為子弟兵進攻模式與哈登有相似之處。數據顯示，唐西奇本季後撤三分出手與命中率（139投50中，36%）竟然只僅次哈登（424投171中，40.3%）。

卡萊爾就此表示，「他有些個人能力像哈登，我也喜歡他的後撤步，我們偶爾會這樣打，但用的不多，我們都會著重角落進攻，或者切入，我們球隊風格靠球員組成，我們不會因為後撤步去特別改變我們球隊打法。」

唐西奇曾表示他本季曾研究哈登製造犯規與後撤步跳投的影片，藉此希望可以與頂級球星學習，而本季例行賽將結束，唐西奇竟僅看影片就可繳出媲美哈登的後撤步三分球命中率，也令人驚嘆他成長速度。