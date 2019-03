德佬傳奇再添一筆　生涯出賽數排名歷史第三

▲史上最成功的外籍球員,諾威斯基。(圖/達志影像/美聯社)



記者黃詩崴/綜合報導

達拉斯獨行俠9日客場挑戰奧蘭多魔術,「坦」意明確的獨行俠最終以106比111不敵魔術。不過陣中招牌「德佬」諾威斯基(Dirk Nowitzki)替補出賽18分鐘有著15分的貢獻,這也是他生涯第1505場出賽,正式超越傳奇控衛史塔克頓(John Stockton)成為歷史第三多。

諾威斯基在首節剩下2分鐘時登場,即便是在客場出賽,替補上陣時場邊DJ還是很隆重的介紹他出場,安麗中心的球迷們也給予這位客隊球星滿場的歡呼。德佬今天全場11投5中,拿到15分外加5個防守籃板。

Congrats to @swish41 of the @dallasmavs for moving up to 3rd on the all-time GAMES PLAYED list! #MFFL pic.twitter.com/lMcBx869Me