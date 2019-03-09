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德佬傳奇再添一筆　生涯出賽數排名歷史第三

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▲▼諾威斯基（Dirk Nowitzki）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史上最成功的外籍球員，諾威斯基。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

達拉斯獨行俠9日客場挑戰奧蘭多魔術，「坦」意明確的獨行俠最終以106比111不敵魔術。不過陣中招牌「德佬」諾威斯基（Dirk Nowitzki）替補出賽18分鐘有著15分的貢獻，這也是他生涯第1505場出賽，正式超越傳奇控衛史塔克頓（John Stockton）成為歷史第三多。

諾威斯基在首節剩下2分鐘時登場，即便是在客場出賽，替補上陣時場邊DJ還是很隆重的介紹他出場，安麗中心的球迷們也給予這位客隊球星滿場的歡呼。德佬今天全場11投5中，拿到15分外加5個防守籃板。

德佬生涯總計出賽1505場位居歷史第3，前2名分別是「酋長」派瑞許（Robert Parish）的1611場、「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的1560。儘管德佬在2018年只有跟達拉斯簽下1年合約將在今年到期，外界也多預估這是他的「最後一舞」，不過至今也未鬆口決定退休，如果再打1年將有望追過賈霸成歷史第二，不過要想追過派瑞許至少還要2年。派瑞許打了NBA21個賽季，不過是在43歲才退休。

來自德國的諾威斯基今年即將41歲，1999年首輪第9順位被公鹿隊選中，隨後被交易至小牛（獨行俠）展開NBA生涯，打滾NBA21年，拿過1次總冠軍，入選過14次全明星賽，史上是最成功的外籍球員。

關鍵字： NBA獨行俠諾威斯基Dirk Nowitzki
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