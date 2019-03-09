運動雲

> >

「怒吼天尊」華勒斯當高中教練　捨棄NBA多隊助理教練

ETtoday運動雲

▲「怒吼天尊」華勒斯因為對裁判大喊，「球不會說謊」而遭到驅逐出場。(圖／達志影像／美聯社)

▲「怒吼天尊」華勒斯轉任高中教練。(圖／達志影像／美聯社)

記者張曜麟／綜合報導

許多NBA球員退休後，都會轉任球對顧問或選擇當教練，以不同身分繼續在聯盟付出，但過去活塞名將華勒斯(Rasheed Wallace)原先有機會繼續在NBA擔任助理教練，他卻選擇去北卡羅萊納州的高中擔任總教練，為的就是想把知識傳給年輕一代球員。

華勒斯過去就是以火爆性格聞名，除了球風強悍之外，「怒吼天尊」的吃T能力也無人能及，生涯16個賽季出賽1109場，一共領到了317次技術犯規，還曾兩度單季41次技術犯規冠絕古今，可見他吃T實力的強大。

請繼續往下閱讀...

但「怒吼天尊」卸下球員身分後，原先曾在2013賽季擔任過活塞的助理教練，但僅一季他就選擇離開，現在選擇去北卡羅萊納州一所名叫喬丹的高中擔任男籃總教練，華勒斯還表示他是拒絕了多支NBA球隊讓他當助理教練的邀請，才去當高中總教練。

華勒斯也說明自己為何要到高中執教，「是的，錢是不錯，但對於我來說這和錢沒有關係。這是關於知識，知識絕對是無價的，把這些知識傳遞給年輕球員就是無價。」過去華勒斯就是北卡羅來納州大學的校友，這也是為何他會選擇這裡的原因，「這裡是我的鄰居學校，我過去就與這裡隔一個街道，在同一個社區，所以這也是為什麼這件事對我以及我們球隊的球員重要的原因。」

關鍵字： NBA華勒斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

熱門新聞

林書豪打破三分荒砍14分　羅瑞大三元率暴龍23分血洗鵜鶘

大專棒聯／歐晉今年畢業挑戰中職　國體3人報選秀

全英賽／戴資穎頻送驚艷回擊再登BWF好球　網讚：這銷魂的反拍

林書豪在場上對手多拿22分　納斯：一臉不知所措

林書豪拚暴龍季後賽固定輪替　范弗利特回歸反對他有利

中職／轉換身份圓夢　陽耀華感謝富邦給機會

讀者回應

﻿

最新新聞

1湯神發威砍39分　勇士17分宰金塊

2HVL景美女排維持前8善用秘密武器

3猿獅首場官辦熱身賽　台南因雨取消

4豪哥直呼感覺超棒　雷納德帶頭硬起來

5「怒吼天尊」華勒斯接任高中教練

熱門新聞

1林書豪破三分荒砍14分　暴龍血洗鵜鶘

2歐晉畢業挑戰中職 國體3人報選秀

3戴資穎再登BWF好球　網：這銷魂反拍

4納斯：林書豪一臉不知所措

5林書豪拚暴龍季後賽固定輪替

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

曬衣架的秘密！掛鉤、收納籃全包　4種「百變功能」讓你省錢又省空間

奶爸串通家人帶兒到台灣送驚喜　冒險搭機...老婆驚：你自己帶他？

《我們與惡的距離》主題曲！　 林宥嘉獻聲聽得我撕心肺裂

進口700萬賓士未掛牌路上跑 　落地4分鐘遭怪手砸成廢鐵

19歲愛子撞拖板車慘死父不求償 只要司機行善...兒給「聖筊」應允
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366