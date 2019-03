「怒吼天尊」華勒斯當高中教練　捨棄NBA多隊助理教練

▲「怒吼天尊」華勒斯轉任高中教練。(圖/達志影像/美聯社)



記者張曜麟/綜合報導

許多NBA球員退休後,都會轉任球對顧問或選擇當教練,以不同身分繼續在聯盟付出,但過去活塞名將華勒斯(Rasheed Wallace)原先有機會繼續在NBA擔任助理教練,他卻選擇去北卡羅萊納州的高中擔任總教練,為的就是想把知識傳給年輕一代球員。

華勒斯過去就是以火爆性格聞名,除了球風強悍之外,「怒吼天尊」的吃T能力也無人能及,生涯16個賽季出賽1109場,一共領到了317次技術犯規,還曾兩度單季41次技術犯規冠絕古今,可見他吃T實力的強大。

但「怒吼天尊」卸下球員身分後,原先曾在2013賽季擔任過活塞的助理教練,但僅一季他就選擇離開,現在選擇去北卡羅萊納州一所名叫喬丹的高中擔任男籃總教練,華勒斯還表示他是拒絕了多支NBA球隊讓他當助理教練的邀請,才去當高中總教練。

華勒斯也說明自己為何要到高中執教,「是的,錢是不錯,但對於我來說這和錢沒有關係。這是關於知識,知識絕對是無價的,把這些知識傳遞給年輕球員就是無價。」過去華勒斯就是北卡羅來納州大學的校友,這也是為何他會選擇這裡的原因,「這裡是我的鄰居學校,我過去就與這裡隔一個街道,在同一個社區,所以這也是為什麼這件事對我以及我們球隊的球員重要的原因。」

BREAKING: Durham Public Schools announces retired NBA player Rasheed Wallace as the new basketball coach at Jordan High School. pic.twitter.com/GcUaBkyUIJ