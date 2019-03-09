「怒吼天尊」華勒斯當高中教練　捨棄NBA多隊助理教練

▲「怒吼天尊」華勒斯轉任高中教練。(圖／達志影像／美聯社)



記者張曜麟／綜合報導

許多NBA球員退休後，都會轉任球對顧問或選擇當教練，以不同身分繼續在聯盟付出，但過去活塞名將華勒斯(Rasheed Wallace)原先有機會繼續在NBA擔任助理教練，他卻選擇去北卡羅萊納州的高中擔任總教練，為的就是想把知識傳給年輕一代球員。

華勒斯過去就是以火爆性格聞名，除了球風強悍之外，「怒吼天尊」的吃T能力也無人能及，生涯16個賽季出賽1109場，一共領到了317次技術犯規，還曾兩度單季41次技術犯規冠絕古今，可見他吃T實力的強大。

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但「怒吼天尊」卸下球員身分後，原先曾在2013賽季擔任過活塞的助理教練，但僅一季他就選擇離開，現在選擇去北卡羅萊納州一所名叫喬丹的高中擔任男籃總教練，華勒斯還表示他是拒絕了多支NBA球隊讓他當助理教練的邀請，才去當高中總教練。

華勒斯也說明自己為何要到高中執教，「是的，錢是不錯，但對於我來說這和錢沒有關係。這是關於知識，知識絕對是無價的，把這些知識傳遞給年輕球員就是無價。」過去華勒斯就是北卡羅來納州大學的校友，這也是為何他會選擇這裡的原因，「這裡是我的鄰居學校，我過去就與這裡隔一個街道，在同一個社區，所以這也是為什麼這件事對我以及我們球隊的球員重要的原因。」