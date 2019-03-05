聖城魔咒？　金塊7年沒在馬刺主場贏球

▲金塊已經7年沒在馬刺主場贏過球。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

馬刺5日迎來西區第2的金塊挑戰，黑衫軍一度最多領先達21分，但金塊卻開始大反撲把差距縮小到1分，無奈最後時刻哈里斯(Gary Harris)絕殺失敗，馬刺就以104比103險勝，對於金塊而言，就像是中了聖城魔咒，已經7年沒有在馬刺主場贏過球。

身為西區豪強的金塊，面對馬刺卻呈無解難題，開局就被黑衫軍打了7比0高潮，加上約基奇(Nikola Jokic)又不斷被針對性防守，艾德里奇(LaMarcus Aldridge)則不斷往內線強攻，在首節打完馬刺就領先達19分。隨後金塊展開反撲，但卻在最後2分鐘出現得分荒，讓馬刺依舊維持雙位數領先，半場打完金塊以48比58落後。

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易籃後雖然金塊一度追到3分落後，但馬刺很快做出反擊，蓋伊(Rudy Gay)帶隊打出12比3的小高潮，又再度把優勢擴大到雙位數，三節打完馬刺仍有16分領先。不料進入決勝節金塊開始暴走，單節轟出34比19攻勢，穆雷(Jamal Murray)還在關鍵時刻連飆4記三分彈，最後49.6秒追成1分落後，原先約基奇想要在底線進攻，卻被艾德里奇正面擋下，隨後哈里斯在最後2.4秒於底角接球卻未能命中絕殺球，讓馬刺以104比103收下3連勝。

本戰之前，馬刺已經在主場對決金塊取得12連勝，這次交手後金塊再度輸球，對於丹佛而言黑衫軍就像惡夢一樣，他們上次在聖城贏球還要追朔到2012年3月，本季雙方交手馬刺也取得2勝1敗，可見他們打金塊很有一套自己的方法，而就目前排名來，若馬刺以第7名進入季後賽金塊很可能就要面對金塊，這將是丹佛的一大考驗。

▲馬刺、金塊很有可能在季後賽交手。（圖／達志影像／美聯社）