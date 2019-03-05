中職／味全龍主場要科學化　魏應充已看過新竹、澄清湖

▲▼吳志揚與頂新集團發言人歐陽劭瑋共同發表味全龍重返職棒最新進度 。（圖／記者湯興漢攝）

記者歐建智／台北報導

針對味全龍重新回到中華職棒，中華職棒要求頂新在4月中繳交加盟企劃書，企劃書必須要有主場經營，頂新發言人歐陽劭瑋表示，三董魏應充已經去看過高雄澄清湖球場與新竹球場，再經科學化數據分析及驗證。

中華職棒會長吳志揚5日與頂新集團三董魏應充見面，2人針對味全龍加盟中職事宜交換意見，吳志揚要求頂新要在4月中送交加盟企劃書。

請繼續往下閱讀...

加盟企劃書裡必須要有主場經營計畫，就是要確定主場，吳志揚多次在記者會及直播中，都有建議幾個球場，魏應充也都有聽到。

味全龍主場有3個地方選擇是台北大巨蛋、新竹球場及高雄澄清湖球場，歐陽劭瑋表示，魏應充已有去看過新竹球場及高雄澄清湖球場，上周有去看過桃猿與樂天的比賽。

歐陽劭瑋表示，魏應充指示，主場設置要經過科學化的數據驗證，最後才會敲定，希望趕在4月中加盟企劃書送交時確定。

此外，味全龍計畫在彰化永靖設立訓練基地，歐陽劭瑋表示，彰化永靖是頂新集團的故鄉，也在此設立成美文化園區，相關計畫也在籌劃中，會積極評估。吳志揚表示，重點是主場經營，訓練基地自行評估。