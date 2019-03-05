連3年主投小熊開幕戰　列斯特：每年最難丟的一場先發

▲小熊王牌列斯特再度主投開幕戰。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

小熊隊王牌列斯特（Jon Lester）確定擔任2019賽季開幕戰先發，將在台北時間3月29日對戰遊騎兵，這不僅是他生涯第8次主投開幕戰，同時是近5年的第4次，連續3年擔任開幕戰先發。

根據芝加哥媒體報導，儘管目前小熊先發輪值尚未排定，但很顯然列斯特是陣中最具經驗的先發，握有3枚冠軍戒指、5度在明星賽登板。其餘先發漢默斯（Cole Hamels）、達比修有和昆塔納（Jose Quintana）都有擔任開幕戰先發的經驗，2016年國聯防禦率王韓崔克斯（Kyle Hendricks）是唯一例外。

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「你幾乎可以從5名人選中隨便挑選一位出來投，說『OK，沒錯，這個人感覺很不錯。』」列斯特表示，「我喜歡我們的輪值，也喜歡每個投手都有自己的獨特之處。小熊輪值中有3名左投，但我們處理事情的方式完全不同，我們正處於絕佳的位置。」

34歲列斯特的球速與年紀成反比，上季出賽32場主投181.2局，繳出18勝6敗、防禦率3.32佳績。今年春訓當他被問到能否在即將到來的賽季表現更好時，他表示，「為什麼不？我又還沒死。」

開幕戰通常都是由王牌投手擔綱，但背後的壓力其實很大，球迷期待已久的棒球季開打，在一個滿場的球場中登板，感覺就像在季後賽先發，列斯特坦言，「這也是每一年最難丟的一場先發。」

▲達比修有過去效力遊騎兵時，也曾擔任過開幕戰先發。（圖／達志影像／美聯社）



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