楊恩談自己和唐西奇比較關係　如同大鳥與魔術強森

▲楊恩認為與唐西奇間的比較就像魔術強森與大鳥柏德。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

2018年選秀獨行俠透過與老鷹交易得到唐西奇(Luka Doncic)，而老鷹則得到楊恩(Trae Young)，當時許多人都認為達拉斯這筆交易非常吃虧，因為楊恩是當年NCAA得分王以及助攻王，但隨著賽季來到尾聲，唐西奇打出超水準表現，也導致這兩名新秀不斷被拿出來對比，而現在楊恩則認為他間的比較會像魔術強森(Magic Johnson)與大鳥柏德(Larry Bird)一樣。

楊恩過去就讀奧克拉荷馬大學期間，他曾單場送出22次助攻追平NCAA紀錄，同時有著出色的三分能力，在選秀大會中以第5順位被獨行俠選進，但隨即就被交易至老鷹換來唐西奇，在這之後兩人的對比就沒停下來過，由於現在唐西奇以超逆齡表現打出全明星等級身手，也讓許多人認為獨行俠這次交易太成功，反觀老鷹則相當吃虧。

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儘管一直被拿出來對比，唐西奇又早早被視為最佳新秀，但楊恩近期的表現也非常火燙，讓他信心大增，近期他上節目就談到自己和唐西奇的比較，「我們兩人之間的鬥爭，會像魔術師以及柏德那樣，他們爭鬥了很多年，同時也不斷被拿來做比較，我與唐西奇也可以是那樣，最終我們兩人都會成為偉大的球員。」

▲楊恩、唐西奇。（圖／CFP）



過去魔術強森與大鳥柏德可說是一生之敵，兩人分別效力湖人與塞爾提克這兩支非常有歷史的球隊，最終柏德職業生涯一共拿下3次總冠軍、3次MVP，魔術強森則拿下5次總冠軍、3次FMVP、3次MVP，雙方在NBA歷史上都佔據重要地位。

現在唐西奇場均得到21分，7.2籃板，5.6助攻；楊恩則繳出18.3分，3.4籃板，7.8助攻，兩人都具有極高天賦，也都是隊上的核心人物，可見這筆交易幾乎是雙贏。

▲大鳥柏德、魔術強森職業生涯不斷被拿出來比較。（圖／達志影像／美聯社）