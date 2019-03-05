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馬查多披教士袍首安出現　打點還沒開張

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▲▼馬查多（Manny Machado）（圖／達志影像／美聯社）

▲馬查多加盟教士後首安出爐（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

馬查多（Manny Machado）今年以10年3億美元加盟教士，他於5日春訓熱身賽對戰印地安人時於4局下終於敲出首安，此役他3打席擊出一支安打，並跑回一分，教士在5局下吃下大局，終場教士也以8比0擊敗印地安人，教士取得春訓第6勝。

馬查多今年以天價加盟教士，但他在2日教士春訓熱身賽首場比賽對戰巨人時2打席並沒有擊出安打，登場3局就被換下場，打擊無建樹，還被巨人主場球迷酸領高薪別被三振。但他5日對戰印地安人終於擊出首披教士袍的第一支安打。

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馬查多此役擔任先發三壘手，他在4局下以棒頭擊出深遠二壘安打，隨後隊友科德羅（Franchy Cordero）再擊出中外野安打，馬查多也跑回教士第1分，馬查多此役3個打席擊出一安打，沒有打點進帳，並在5局被換下場。

教士在第5局在先跑回2分，隨後靠著羅德里奎茲（Aderlin Rodriguez）擊出3分打點安打，教士在該局吃下大局，印地安人後面局數也未再得分，終場教士就以8比0擊敗印地安人。馬查多加盟教士後出賽2場，共計4打席擊出1安打，目前還沒有打點進帳，打擊率為.250。

關鍵字： MLB教士馬查多
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