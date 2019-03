馬查多披教士袍首安出現　打點還沒開張

▲馬查多加盟教士後首安出爐(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

馬查多(Manny Machado)今年以10年3億美元加盟教士,他於5日春訓熱身賽對戰印地安人時於4局下終於敲出首安,此役他3打席擊出一支安打,並跑回一分,教士在5局下吃下大局,終場教士也以8比0擊敗印地安人,教士取得春訓第6勝。

馬查多今年以天價加盟教士,但他在2日教士春訓熱身賽首場比賽對戰巨人時2打席並沒有擊出安打,登場3局就被換下場,打擊無建樹,還被巨人主場球迷酸領高薪別被三振。但他5日對戰印地安人終於擊出首披教士袍的第一支安打。

Yeah, Manny Machado rakes. He effortlessly rips an opposite-field double with his new team



(via @Padres)pic.twitter.com/O1jQYP9gUz