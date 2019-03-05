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陳偉殷熱身賽主場先發還是被打爆　對國民2局丟4分

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▲馬林魚陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬林魚陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

馬林魚台灣左投陳偉殷5日（台北時間）在春訓熱身賽第2次登板，主場先發對上國民隊，投2局被5支安打，1次保送，失4分，目前熱身賽防禦率高達24.30。

陳偉殷在2月28日投第1場春訓熱身賽，客場先發面對紐約大都會隊，結果只投1.1局被敲5支安打，2三振、1次四壞球，失掉5分自責分。

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休息4天後5日在主場迎戰國民隊，表現一樣不理想，投了2局又3人次，丟了4分之後退場休息。目前春訓熱身賽投了2場是3.1局失9分。

陳偉殷在1局上用捕手飛球解決伊頓（Adam Eaton）、蘭登（Anthony Rendon）中外野飛球出局，辛瑪曼（Ryan Zimmerman）是一壘飛球出局，用未被上壘3上3下完成。

到了2局上狀況改變，無人出局被鈴木清(Kurt Suzuki)安打，讓高梅茲(Yan Gomes)中外野飛球出局，對史帝文生（Andrew Stevenson）觸身球，遭泰勒（Michael A. Taylor）安打先失1分，迪佛（Wilmer Difo）再安打攻占滿壘，桑契斯（Adrian Sanchez）高飛犧牲打再丟1分，解決伊頓完成3出局。

陳偉殷在3局上繼續上來，保送蘭登後，被辛瑪曼敲左外野深遠二壘安打再失1分，再被鈴木清丟掉第4分，留下一壘有人退場。

關鍵字： 陳偉殷
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