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哈登被吹6犯離場　怒嗆裁判和火箭一定有私人恩怨

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▲火箭哈登。（圖／CFP）

▲哈登整場不斷被裁判針對打得非常悶。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

火箭22日踢館湖人，本戰休士頓前三節都握有領先優勢，但末節紫金一哥詹姆斯(LeBron James)開始接管比賽，加上火箭當家球星哈登(James Harden)6犯畢業，最終休士頓以106比111遭到19分逆轉，對於自己犯滿離場，「大鬍子」賽後怒嗆主審福斯特(Scott Foster)認為他不應該再吹火箭的比賽。

本戰原先火箭打得非常順手，一直掌握比賽節奏，甚至一度領先到19分，但哈登在第一節就領到3次犯規，整場打得綁手綁腳，雖然休士頓靠著團隊火力仍維持領先，「大鬍子」卻在末節6犯離場，隨後保羅(Chris Paul)也不斷跟裁判嗆聲一同被吹出場，讓局勢瞬間被翻轉最終不幸落敗。

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▲火箭哈登。（圖／CFP）

▲哈登、保羅本戰都被吹出場。（圖／CFP）

悶了全場的哈登賽後也不客氣直接公開嗆主裁判福斯特，「我從來沒有真正討論過裁判，但福斯特真的粗魯又傲慢。我的意思是，我們整場比賽都不能和福斯特對話，這已經不是吹罰問題，他在場上就是那樣子，只要跟他講話就會領到技術犯規。」

哈登繼續表示，「上賽季季後賽，以及西區冠軍戰，福斯特吹了我們幾場比賽，一直對我們有很大影響，這問題必須要被注意。福斯特肯定與火箭有私人恩怨，我認為他不應該再吹火箭的比賽。」當時福斯特吹罰火箭與爵士的G2以及與勇士的G1、G7，最終火箭都是輸球收場。

另外據數據統計，本季福斯特吹火箭的比賽戰績為0勝7敗，而哈登上一次6犯離場還是在2017年底對決快艇比賽，當時主裁判同樣也是福斯特。

▲火箭哈登。（圖／CFP）

▲哈登。（圖／CFP）

關鍵字： NBA火箭哈登
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