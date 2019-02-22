林子偉熱身賽首戰先發游擊　記者冒死進打擊籠拍貼身照

Stan Grossfeld asked if he could get behind a Red Sox hitter in the batting cage. He did.



Tzu-Wei Lin was at bat.



“When you walked in there, I said, ‘Oh my God, really you’re going to take a picture from behind home plate?’”https://t.co/nLPAhlRIxi pic.twitter.com/E61zcVwQCF — Boston Globe Sports (@BGlobeSports) 2019年2月21日

記者黃詩崴／綜合報導

波士頓紅襪將在明（23）日與當地的東北大學進行首場熱身賽。紅襪台將林子偉正在春訓裡積極訓練，希望能夠擠進開季25人名單中。《波士頓環球報》的記者格瑞佛爾德（Stan Grossfeld）在林子偉進行打擊網訓練時突發奇想跑進打擊籠內拍照，在充滿著力與美的照片背後是記者冒著生命危險的英勇事跡。

根據《NBCsports》報導，紅襪明天將迎來熱身賽開幕戰，總教練柯拉（Alex Cora）透露先發名單，「史威哈特（Blake Swihart）蹲捕；瓦茲奎茲（Christian Vazquez）擔任指定打擊；林子偉守游擊；非40人名單的達爾貝克（Bobby Dalbec）、蓋瑞拉（Chad De La Guerra）分別擔任三壘、二壘手；崔維斯（Sam Travis）守一壘。」

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▲林子偉力拚卡位開季25人名單。（圖／達志影像／美聯社）



柯拉也向記者表示，熱身賽初期將會讓非主力的陣容先打，不急著讓主力球員到場上調整，而是希望循序漸進的讓他們找到場上感覺。雖然林子偉被擺在這組「非主力」名單內，但他還是要好好把握每一次上場機會，為自己爭取開季擠進25名單加點分。

環球報記者格瑞佛爾德今天也到紅襪隊進行採訪，在林子偉進行打擊練習時，他突發奇想地問球團是否可以到籠子裡拍攝打擊訓練的過程，沒想到紅襪球團也答應。林子偉一臉不可置信的看著格瑞佛爾德，他也對林子偉說，「不能沒打到球！」。

平常打擊練習時會架打擊籠，然後由用發球機不斷朝本壘餵球給打者練打，這項訓練是不需要捕手的，因此格瑞佛爾德所站的位置，球是朝他直飛過來，只要林子偉失守沒集中球，那他就會中彈。

打擊教練巴克特（Andy Barkett）將球送進發球機後，球朝著本壘過來，林子偉小心的將球敲到了右外野，不只讓格瑞佛爾德鬆了口氣，巴克特和林子偉都是。林子偉說，「我跟巴克特都很怕啊，只要我失手了你就會受傷，所以我一定要打到球。」