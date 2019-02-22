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韓國鄰家系高球美女林美宋雙腿不思議　愛台灣多次度假

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▲林美宋。（圖／翻攝自IG／misolim_91）

▲鄰家系美女林美宋。（圖／翻攝自IG／misolim_91

記者張曜麟／綜合報導

韓國女子高爾夫球最高殿堂KLPGA，不僅選手競爭激烈，各個還都貌美如珠，近期出現一位長腿電眼美女，除了身為選手外同時還兼職模特工作，她就是有著「鄰家系美女」之稱的林美宋，閒暇之餘她還相當熱愛旅遊，曾多次來到台灣度假放鬆。

▲林美宋。（圖／翻攝自IG／misolim_91）

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▲林美宋。（圖／翻攝自IG／misolim_91

現年28歲的林美宋，有著173公分的高挑身材，透過平時的訓練，讓她比例相當勻稱，還有著鄰家女孩的姣好臉蛋，眼睛又相當電人，往往只要在社群媒體上放出自拍照都會影起網友熱烈回響。

▲林美宋。（圖／翻攝自IG／misolim_91）

▲林美宋先前造訪九份。（圖／翻攝自IG／misolim_91

雖然長相清秀但她的身材可一點都不鄰家，作為模特兒，林美宋的美腿可說是無解的存在，幾乎只要看到她的腿，就會完全忽略所有周遭的事物，眼球若再由腿往上看，又會被她傲人的胸圍所震驚，只要見到都會讓人直呼，「太不可思議了！」

▲林美宋。（圖／翻攝自IG／misolim_91）

▲林美宋美腿幾乎是無解存在。（圖／翻攝自IG／misolim_91

林美宋在空閒時間則非常熱愛旅遊，其中鄰近韓國的台灣就是她的熱愛，過去已經多次來台島度假，最近一次來還是去年底，當時她到了觀光勝地九份並留下一張迷人的微笑，先前還曾去了淡水、信義商圈等。

▲林美宋。（圖／翻攝自IG／misolim_91）

▲林美宋來台灣度假。（圖／翻攝自IG／misolim_91

關鍵字： KLPGA林美宋
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