季後賽最不想碰國王　勇士格林：節奏打太快都累死

▲勇士格林（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

衛冕軍金州勇士22日以125比123的2分之差驚險擊敗排名東區老八的國王，此役國王多數時間保持領先，但勇士第四節仍靠卡森斯（DeMarcus Cousins）、格林（Draymond Green）、柯瑞（Stephen Curry）等人瘋狂追分才擊敗國王拿下逆轉勝。賽後格林就此險勝表示自己季後賽相當不想與國王對戰，因為每次跟國王比賽他都會累個半死。

格林賽後對國王表現表示，「他們是一支出色的球隊，他們年輕又機靈，搞不好是NBA歷史上速度最快的球隊，他們也從不放棄，有很多年輕的天賦球員，但我季後賽不想再對到他們了，每次我跟他們比賽，我總會筋疲力盡，回到家就像死了一樣。」

請繼續往下閱讀...

格林本季因膝蓋痼疾困擾，嚴重影響投籃，他三分球命中率由上季的30%下降至22%，上場時間也創下近3季新低的31.1分，但他本場比賽罕見投進2顆三分球，繳出12分、6籃板、8助攻也助勇士第四節逆轉國王。

▲國王雙後衛希爾德（左）與福克斯（右）（圖／達志影像／美聯社）

國王本季在二年級生福克斯（De’Aaron Fox）與希爾德（Buddy Hield）成長下打出快速球風，本季曾以快攻得分、三分球命中率、關鍵時刻勝率領先全聯盟，國王也因此打出近12季最好球季。

國王目前戰績寫下30勝28敗排名西區第九，與第八的快艇有2.5場勝差，勇士目前則以42勝16敗戰績排名西區第一，若勇士在剩餘賽程完賽排名後沒有太大變化，國王也擠進西區老八，國王與勇士相當有機會於季後賽第一輪碰頭。