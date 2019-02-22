詹皇提前季後賽模式攻29分　湖人末節19分逆轉火箭

▲詹姆斯提前開啟季後賽模式爆砍29+11率隊逆轉火箭。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

經歷了明星賽周的調整與休息，湖人22日在主場迎來火箭踢館，雖然前三節都被休士頓壓著打，甚至一度落後達19分，但靠著詹姆斯(LeBron James)全場攻下29分，加上小將們都跳出來分擔壓力，成功在末節翻轉戰局，最終湖人以111比106逆轉。

火箭迎來卡佩拉(Clint Capela)歸隊，內線戰力大幅提升，他首節就以6成的命中率高效攻下6分，火箭團隊不斷在外線開火，反觀湖人得分卻只集中在先發身上讓分差不斷被擴大，在倒數階段法瑞德(Kenneth Faried)以及瑞佛斯(Austin Rivers)接連飆進三分彈，使得首節打完休士頓就取得10分領先。

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隨後火箭開始增強火力，不斷靠著快攻來輕鬆拿分，紫金軍團的防守還出現嚴重問題，在一次退防中，湖人全隊沒人看到「半獸人」偷跑至前場，哈登(James Harden)順勢將球往前甩成功助攻，接著「大鬍子」也開始發力，不僅外線讓湖人檔不住，切入內禁區同樣能得分，雖然火箭一再保有雙數位領先，但詹姆斯卻率隊打出9比0的反擊，加上英格雷(Brandon Ingram)也跳出來得分，半場打完湖人成功把分差縮小至52比58。

.@KingJames with the one-handed hammer!!#LakeShow (: TNT) pic.twitter.com/69Mx39uRd6 — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2019年2月22日

易籃後雙方戰狀開始膠著，火箭靠著哈登帶領最多一度領先達19分，但先前說要提前開啟季後賽模式的「詹皇」確實開始接管比賽，外線、切入樣樣來，加上庫茲馬(Kyle Kuzma)也站出來分擔壓力，使分差逐漸縮小，最後近1分半的時間內，雙方都面臨得分荒，不過紫金軍團靠著庫茲馬最後19秒命中三分球，順利幫助湖人三節打完將比數縮小至7分差。

雖然火箭帶著領先優勢進入決勝節，但身為地主的湖人卻開始扭轉戰局，一開始就打出6比2的小高潮，接著哈特接到詹姆斯傳球後命中，幫助湖人成功在6分52秒反超，洛杉磯也抓住機會開始往禁區猛攻博取罰球機會，保羅(Chris Paul)在最後階段還因為不斷跟裁判抱怨吃下技術犯規，最終情勢完全倒向湖人，終場湖人以111比106逆轉勝。

全場湖人先發5人得分均上雙，詹姆斯攻下29分，11籃板，6助攻；英格雷27分，13籃板，1助攻；庫茲馬16分，6籃板，5助攻。火箭方面，哈登仍延續自身紀錄得到30分，5籃板，6助攻；保羅23分，10籃板，9助攻的準大三元；卡佩拉12分，11籃板。

▲詹姆斯。（圖／CFP）