暴龍剩餘場次全聯盟最輕鬆　有利林書豪創佳績拚季後賽

▲暴龍林書豪（左）。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

台裔後衛林書豪於交易截止日後以買斷方式加入東區強權暴龍，林書豪也將睽違4季後再度叩關季後賽。NBA官方記者更將暴龍剩餘賽程評為聯盟最輕鬆，不但連續出賽場次只有2場，面對目前連勝中球隊也只有3場，兩項賽程劣勢都是全聯盟最少。林書豪有望在暴龍剩餘賽程逐漸加溫調整狀況，並且讓自己數據更好，同時全力備戰季後賽，要拚東區冠軍。

根據NBA官方記者舒曼（John Schuhmann）報導，暴龍隊目前剩餘23場比賽中，只有2場是背靠背比賽、3場將對戰目前正在連勝的球隊，以上兩項賽程劣勢都是聯盟最少。

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暴龍唯二兩場背靠背為3月11、12日對戰熱火與騎士，3月18、19日對戰活塞與尼克，以上4支球隊都是東區末段班球隊，對暴龍而言相對輕鬆。暴龍唯三對戰目前連勝中（截至21日）的球隊則為魔術（2月24日，5連勝）、拓荒者（3月2日，2連勝）、灰狼（4月10日，２連勝），以上球隊也僅有拓荒者是目前西區季後賽球隊（西區第4）。

▲暴龍剩餘賽程相當輕鬆，有利林書豪備戰季後賽。（圖／CFP）



暴龍除了只有2場背靠背與3場對戰連勝球隊是聯盟最少外，暴龍剩餘23場比賽中也只有8場比賽是對戰西區球隊，其中更只有馬刺（2月23日）、拓荒者（3月2日）、火箭（3月6日）、雷霆（3月21、23日）等4支球隊目前排在西區前8的季後賽名單內。

背靠背比賽最少、對戰連勝球隊最少、西區季後賽球隊對戰只有4場，以上3項利多也在本來43勝16敗戰績高居東區第二的暴龍更有優勢，對剛加入暴龍的林書豪將有利於調整狀態，與較弱對手下熟悉球隊打法，全力備戰季後賽。

目前暴龍與公鹿勝差僅有1.5場（截至21日），若暴龍於接下來23場中戰績排名超越公鹿成為東區第一，對戰對手將也是順位較低的球隊，將有效降低暴龍在季後賽較早遭遇劣勢的變數。