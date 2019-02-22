杜拜女網賽／謝淑薇、詹家姐妹4強碰頭　上演世紀對決

▲詹詠然和詹皓晴。（圖／劉雪貞提供）



記者林育正／綜合報導

「詹家姐妹」詹詠然和詹皓晴，以及謝淑薇都分頭在杜拜女網賽闖進4強。雙方即將在台灣時間23日凌晨對決，上演國內網壇大戲「詹謝大戰」。

謝淑薇和捷克選手斯特里柯娃(Barbora Strycova)在8強戰打得順手，第一盤就3次攻破對手發球局。第二盤更出現多達9個破發點，雖然自己被破發一次，但也2次破發，終場6比2、6比4擊敗歌恩菲特 (Anna-Lena Grönefeld)／史楚尤絲 (Demi Schuurs)。

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詹家姐妹方面打得驚險，碰上羅馬尼亞選手奧拉魯(Raluca Olaru)／克羅埃西亞克羅埃西亞吉拉(Darija Jurak)，先一度以2比4落後。眼看對手接近拿下第一盤，詹家姐妹連下4局反倒6比4先奪下首盤。第二盤雙方互相破發一次後一路互咬，6比5領先之際最後一局詹家姐妹破發，6比4、7比5晉級4強。

在台灣網壇詹家和謝家都培育出實力出眾的選手，不過多年來雙方曾發生過不少紛爭。23日凌晨雙方將在4強戰交手，上一次的謝淑薇大戰詹家姐妹為去年3月的印地安泉，當時就搭檔斯特里柯娃，以6比4、5比7、10比6擊敗詹家姐妹，最後還抱走冠軍。

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）