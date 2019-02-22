運動雲

> >

杜拜女網賽／謝淑薇、詹家姐妹4強碰頭　上演世紀對決

ETtoday運動雲

▲▼詹詠然和詹皓晴。（圖／劉雪貞提供）

▲詹詠然和詹皓晴。（圖／劉雪貞提供）

記者林育正／綜合報導

「詹家姐妹」詹詠然和詹皓晴，以及謝淑薇都分頭在杜拜女網賽闖進4強。雙方即將在台灣時間23日凌晨對決，上演國內網壇大戲「詹謝大戰」。

謝淑薇和捷克選手斯特里柯娃(Barbora Strycova)在8強戰打得順手，第一盤就3次攻破對手發球局。第二盤更出現多達9個破發點，雖然自己被破發一次，但也2次破發，終場6比2、6比4擊敗歌恩菲特 (Anna-Lena Grönefeld)／史楚尤絲 (Demi Schuurs)。

請繼續往下閱讀...

詹家姐妹方面打得驚險，碰上羅馬尼亞選手奧拉魯(Raluca Olaru)／克羅埃西亞克羅埃西亞吉拉(Darija Jurak)，先一度以2比4落後。眼看對手接近拿下第一盤，詹家姐妹連下4局反倒6比4先奪下首盤。第二盤雙方互相破發一次後一路互咬，6比5領先之際最後一局詹家姐妹破發，6比4、7比5晉級4強。

在台灣網壇詹家和謝家都培育出實力出眾的選手，不過多年來雙方曾發生過不少紛爭。23日凌晨雙方將在4強戰交手，上一次的謝淑薇大戰詹家姐妹為去年3月的印地安泉，當時就搭檔斯特里柯娃，以6比4、5比7、10比6擊敗詹家姐妹，最後還抱走冠軍。

▲▼謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 詹謝大戰
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

板橋「聞鞋怪客」門口爽聞60秒　2.5萬網友傻眼：來聞我爸的XD

熱門新聞

謝政鵬堅強忍痛奮戰止步8強　返台整理情緒再出發

杜拜女網賽／謝淑薇連宰3世界前15　WTA：她讓一切都成可能

國民拒當「盤仔」！　不打算給哈波10年3億美元合約

中職／球迷注意了！　彭政閔引退各地最終戰

杜拜女網賽／謝淑薇、詹家姐妹4強碰頭　上演世紀對決

雙獅賽／統一獅窩心送暖　花錢替選手買外套

讀者回應

﻿

最新新聞

1費城人先拚哈波　再簽凱戈金柏瑞

2謝淑薇、詹家姐妹4強世紀對決

3馬查多教士球衣被掃光　暫時停售

4丹麥名將看好山口茜全英賽奪冠

5國民不願給哈波10年3億美元合約

熱門新聞

1謝政鵬堅強忍痛奮戰止步8強

2杜拜女網賽／謝淑薇連宰3世界前15

3國民不願給哈波10年3億美元合約

4球迷注意了！　彭政閔引退各地最終戰

5謝淑薇、詹家姐妹4強世紀對決

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍重返職棒　 領隊與總教練3月底出爐

西武60歲監督示範　陳傑憲：不輸年輕選手

高知雨不停 統一室內備戰雙獅交流賽

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366